Der Spielplan für Köln bei der Handball-EM

Vom 18.-28. Januar wird im Zweitagesrhythmus in Köln im Rahmen der Handball-EM in der Lanxess Arena gespielt.

In der Gruppe II wird ab dem 18. Januar im Zwei-Tagesrhythmus gespielt, die Anwurfzeiten sind jeweils 15.30 Uhr, 18.00 Uhr und 20.30 Uhr.

Gastgeber Deutschland hat sich die späte Anwurfzeit gesichert. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am Donnerstag in der Hauptrunde auf Island (20.30 Uhr/ZDF und Dyn). Weitere Gegner sind Österreich (Samstag), Ungarn (Montag) und Kroatien (Mittwoch kommender Woche).

Deutschlands Vorrundengegner, Olympiasieger Frankreich, darf drei von vier Partien um 18 Uhr spielen. Lediglich am Samstag eröffnet man den Spieltag in der Domstadt am Nachmittag gegen Island. Hier ist dann die Partie zwischen Ungarn und Kroatien ab 18 Uhr.

Nach der Hauptrunde ist in der Rheinmetropole aber noch nicht Schluss, auch die letzten fünf Partien des Turniers werden in der Lanxess-Arena ausgespielt. Am 26. Januar wird vor den beiden Halbfinalpartien auch noch das Spiel um Platz 5 ausgetragen. Am 28. Januar werden die Medaillen vergeben.

chs

Spielplan EM Köln