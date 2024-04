Der Spielplan für die Vorrunde des Handballturniers der Frauen bei Olympia

Am gestrigen Abend wurden die Vorrundengruppen für das Handball-Turnier der Frauen bei den Olympischen Spielen von Paris ausgelost. Den Spielplan hat der Weltverband in seinen Regularien vorgegeben, auf das DHB-Team warten hohe Hürden.

"Mit den Frauen haben wir eine absolute Hammergruppe erwischt. Trotzdem sehe ich uns mit einer guten Chance aufs Viertelfinale", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann.

"Das sind starke Gegner, die auf uns warten. Es ist sehr schwierig, überhaupt nach Olympia zu kommen, dementsprechend warten da nur starke Gegner auf einen. Wenn man auf die Weltspitze guckt, kann man sagen, dass drei von vier Nationen in unserer Gruppe gelandet sind mit Norwegen, Schweden und Dänemark", so Kapitänin Emily Bölk, Gastgeber Frankreich - amtierender Weltmeister - suchte sich die andere Gruppe aus, könnte möglicher Viertelfinalgegner werden.

"Wir sind in der schwersten Gruppe gelandet, aber damit haben wir auch die Voraussetzungen, um uns ein gutes Weiterkommen zu erarbeiten, wenn wir in der Gruppe erfolgreich sind", hatte Schwedens Coach Tomas Axner betont: "Wenn wir einen der ersten drei Plätze in der Gruppe belegen, stehen die Chancen gut, dass wir im Viertelfinale auf Frankreich, den amtierenden Olympiasieger und Europameister, vermeiden."

"Eine schwere Gruppe mit harten Gegnern. Norwegen, Schweden, Dänemark - drei der vier Schwergewichte sind bei uns gelandet. Wir freuen uns, dass wir uns gegen solche Top-Teams messen können. Wir haben noch Luft nach oben, werden die Vorbereitung nutzen, um uns weiterzuentwickeln, und dann in Paris angreifen", ordnet auch Bundestrainer Markus Gaugisch die Auslosung ein.

"Von Slowenien haben wir sehr frische Bilder und wissen, wie wir sie bespielen können. Mit Südkorea haben wir eine asiatische Top-Mannschaft mit einem etwas anderem Spielstil in unserer Gruppe. Wir freuen uns alle darauf und haben das Ziel vor Augen, den Schritt nach Lille zu machen", blickt Bölk auf die weiteren Duelle.

Gleich zum Auftakt müsste Deutschland nach dem Rahmenspielplan gegen Südkorea spielen. Beim letzten Duell im Rahmen der WM 2021 siegten die DHB-Frauen klar mit 37:28, zwei Jahre zuvor hatten sich beide Teams mit einem 27:27 getrennt.

Am 28. Juli würde ein Duell mit Schweden warten. Gegen die Tre Kronor gab es im vergangenen Jahr drei Spiele. Den ersten Test konnte Deutschland mit 33:30 gewinnen, zwei Tage später siegten die Skandinavierinnen mit 30:23. Bei der Handball-WM duellierte man sich im Viertelfinale. Nach einer schwachen ersten Halbzeit unterlag man letztlich deutlich mit 20:27 (6:16).

Bei der Olympiaqualifikation am vergangenen Donnerstag hatte man hingegen mit einem 31:25 (17:14) über Slowenien den Grundstein für das Ticket nach Paris gelegt. Zuvor hatten sich die Wege der beiden Teams fünfzehn Jahre lang nicht gekreuzt - 2009 siegte Deutschland mit 27:17.

Zum Abschluss der Vorrunde warten die höchsten Hürden, Vizeeuropameister Dänemark musste man sich bei der letzten Handball-WM im dänischen Herning mit 28:30 geschlagen geben. Auch zwei Jahre zuvor bei der WM in Granollers unterlag man im Hauptrundenfinale klar mit 16:32. Den letzten Sieg gab es 2019 in der WM-Vorrunde mit einem 26:25.

Abschlussgegner ist hingegen Europameister Norwegen, die Skandinavierinnen konnten den letzten Vergleich bei der EM 2020 deutlich mit 42:23 für sich entscheiden. Ein Jahr zuvor musste man sich knapp mit 29:32 geschlagen geben, zum Auftakt der EM 2018 hingegen konnte man die Norwegerinnen mit 33:32 besiegen.

Gruppe A

Donnerstag, 25.07.24

Norwegen - Schweden

Deutschland - Südkorea

Slowenien - Dänemark

Sonntag, 28.07.24

Schweden - Deutschland

Dänemark - Norwegen

Südkorea - Slowenien

Dienstag, 30.07.24

Norwegen - Südkorea

Deutschland - Slowenien

Schweden - Dänemark

Donnerstag, 01.08.24

Deutschland - Dänemark

Slowenien - Norwegen

Südkorea - Schweden

Samstag, 03.08.24

Dänemark - Südkorea

Slowenien - Schweden

Norwegen - Deutschland

Gruppe B

Donnerstag, 25.07.24

Ungarn - Frankreich

Niederlande - Angola

Spanien - Brasilien

Sonntag, 28.07.24

Frankreich - Niederlande

Brasilien - Ungarn

Angola - Spanien

Dienstag, 30.07.24

Ungarn - Angola

Niederlande - Spanien

Frankreich - Brasilien

Donnerstag, 01.08.24

Niederlande - Brasilien

Spanien - Ungarn

Angola - Frankreich

Samstag, 03.08.24

Brasilien - Angola

Spanien - Frankreich

Ungarn - Niederlande