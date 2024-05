Der Spielplan der Handball-WM 2025

Nachdem am 29. Mai die Vorrundengruppen der Handball-WM 2025 ausgelost wurden, stehen auch die Spieltermine weitestgehend fest. Deutschland und die Schweiz absolvieren ihre Vorrundenpartien in Herning am 15., 17. und 19. Januar. Österreich spielt jeweils einen Tag früher in Porec, am 14, 16. und am 18. Januar. Ein erster Blick auf den Spielplan des Turniers.

Deutschland startet am 15.01., Österreich schon einen Tag früher. Sascha Klahn