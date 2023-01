"Der Spieler gefällt uns": Wird Cho doch wieder zum Thema für Mainz?

Das Trainingslager von Mainz 05 geht am Mittwoch ohne Winterneuzugang zu Ende. Christian Heidel ist jedoch zuversichtlich, demnächst eine Verstärkung präsentieren zu können. Der Sportvorstand verkündet außerdem gute Nachrichten im Hinblick auf Jonathan Burkardt.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Marbella (Spanien) berichtet Michael Ebert

"Jonny wird zur Rückrunde, die nach zwei Spielen beginnt, hundertprozentig da sein", sagte Heidel am Dienstag. Der Terminplan will es, dass ab dem 21. Januar noch zwei Hinrundenspiele zu absolvieren sind. Danach soll Burkardt einsteigen. Derzeit befindet sich der Kapitän der deutschen U 21 zur Reha in München. Am Ende dieser Woche soll er sein Aufbautraining in Mainz fortsetzen. Der 22-Jährige war Mitte Dezember am Knie operiert worden, hatte das Trainingslager in Spanien dann abgesagt, um sich beim Operateur in München einer Nachuntersuchung zu unterziehen. Dort wurde festgestellt, dass das operierte Knie in Ordnung ist.

"Wir suchen keinen Ersatz für Burkardt. Wenn wir ein Stürmer holen, dann suchen wir eine Option zu den Stürmern, die da sind", unterstreicht Heidel. Eine solche ist Gue-Sung Cho (24) von Jeonbuk Hyundai, allerdings ist der südkoreanische WM-Spieler zumindest derzeit nicht finanzierbar. "Der Spieler gefällt uns, deshalb haben wir angefragt", betont Heidel. Anscheinend wurde Mainz aber eine Ablöse genannt, der deutlich über den drei Millionen Euro liegt, die auf der britischen Insel kursieren. "Wenn sie ihn zu diesem Preis verkaufen können, spielt Mainz 05 keine Rolle", so Heidel.

Der Sportvorstand machte klar, dass der FSV dem Kandidatenkreis für die Position im Sturm und der Innenverteidigung stark eingegrenzt hat und die Kennenlerngespräche per Videocall aus dem Trainingslager oder sogar schon zu Hause geführt wurden. Jetzt ging es darum, die Finanzierbarkeit sicherzustellen. Zwei Spieler mit einer höheren Ablöse will sich Mainz nicht leisten, gegebenenfalls kann auch einer ausgeliehen werden.