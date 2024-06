Der Spieler des ersten EM-Spieltags: Fabian in Grafiken

Für den kicker war Fabian der Spieler des ersten EM-Spieltags. Bei Spaniens 3:0 gegen Kroatien überzeugte der PSG-Profi längst nicht nur im Vorwärtsgang.

Als Spanien zum EM-Auftakt Kroatien mit 3:0 abfertigte, erlebte Fabian gleich mehrere Premieren. Erstmals traf er bei einem großen Turnier, erstmals verbuchte er einen Assist - und erstmals stand er überhaupt in der spanischen Startelf. Die EM 2021 hatte der heute 28 Jahre alte Mittelfeldspieler noch in der Jokerrolle erlebt, für die WM 2022 war er gar nicht erst nominiert worden.

Umso brachialer fiel sein Start ins Turnier 2024 aus. Der kicker kürte Fabian zum Spieler des ersten EM-Spieltags. Zwar kam Jamal Musiala bei Deutschlands 5:1 gegen Schottland ebenfalls auf die Note 1,5, Fabians Assist gab aber letztlich knapp den Ausschlag.

Umtriebig: Fabians Aktionsradius gegen Kroatien. Opta

Nur Kai Havertz für Deutschland, Michal Aebischer für Schweiz (jeweils Tor und Vorlage) und Dennis Mas für Rumänien (zwei Vorlagen) sammelten am ersten Spieltag der Gruppenhase sonst noch zwei Scorerpunkte. Das hatte Fabian in zuvor 23 Länderspielen nur einmal geschafft: Beim 6:0-Kantersieg über Deutschland in der Nations League hatte er im November 2020 gleich drei Treffer aufgelegt.

Mit diesen zehn Pässen durchbrach Fabian Kroatiens Linien - darunter auch der Assist zum 1:0. Opta

Offensiv überzeugte er laut Opta auch mit satten zehn sogenannten Line-Breaking Passes, also Pässen, die eine Linie in der gegnerischen Formation durchbrechen. Das war der Höchstwert auf Seiten der Spanier. Einer davon war die Vorlage zu Alvaro Moratas Führungstreffer. Und defensiv übte nur Rodri (94) mehr Pressingaktionen aus als Fabian (71) - der PSG-Profi wusste also auch defensiv zu überzeugen. Davon zeugte auch eine Zweikampfquote von 80 Prozent.

Fabian bewies auch gute Arbeit gegen den Ball. Opta

"Der Assist war wichtig, das Tor war wichtig und es war wichtig, dass wir als Team aufgetreten sind", sagte Fabian nach dem perfekten Auftakt. Aber "das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben." Schon am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für Spanien in Gelsenkirchen gegen Italien weiter. Fabian wird natürlich in der Startelf stehen.