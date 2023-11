Der späte Anpfiff gegen Barcelona ist eine verpasste Chance für den Frauenfußball

Am Mittwochabend empfangen die Frauen von Eintracht Frankfurt den amtierenden Champions-League-Sieger FC Barcelona. Die späte Anstoßzeit um 21 Uhr schließt einen wesentlichen Teil der Zielgruppe aus. Damit vergibt die UEFA eine Chance. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Julian Franzke.

Späte Anstoßzeiten sind fan-unfreundlich und deshalb ein generelles Ärgernis im Profifußball. Egal ob in Frankfurt, München, Dortmund oder anderswo: Wer zu einem 21-Uhr-Spiel ins Stadion geht, fährt am nächsten Morgen todmüde zur Arbeit - oder sitzt übernächtigt in der Schule. Bei den Männerteams sind die Stadien im Europapokal trotzdem voll, die Kartennachfrage übersteigt das Angebot. Zumindest bei den Traditionsvereinen. Auch im Sinne der Klubs will die UEFA die Erlöse aus der TV-Vermarktung maximieren, zwei Anstoßzeiten und Live-Fußball am ganzen Abend sind die Folge.

Im Frauenfußball gehen die Tickets hingegen nicht weg wie warme Semmeln. Das Angebot ist - teils erheblich - größer als die Nachfrage. Die oberste Maxime sollte daher sein, mehr Fans für den Frauenfußball zu gewinnen, und das geschieht schon immer am besten über das Erlebnis im Stadion. Kinder schließen einen Fußballverein nicht ins Herz, weil dieser im Pay-TV spielt, wenn sie bereits im Bett liegen und träumen. Sie verlieben sich, wenn sie mit Eltern, dem Onkel oder Geschwistern ins Stadion pilgern. Das Stadionerlebnis mit allem Drum und Dran ist durch nichts zu ersetzen.

Freigang schwärmt: " Es wird etwas ganz Besonderes für alle"

Insbesondere für viele Mädchen und Frauen könnte das Spiel gegen den großen FC Barcelona ein solches Erweckungserlebnis sein. Stürmerin Laura Freigang schwärmt: "Das ist ein Ereignis, das man nicht häufig in seiner Karriere erlebt. Das ist uns allen bewusst. Es wird etwas ganz Besonderes für alle, die dabei sind, auf dem Rasen, neben dem Platz, auf der Tribüne. Wir werden das absolut genießen."

Umso ärgerlicher ist es, dass das Spiel nicht früher stattfindet. Die Eintracht rechnet mit 15.000 bis 16.000 Zuschauern. Intern gehen die Verantwortlichen davon aus, dass bei einer Anstoßzeit am frühen Abend etwa 25.000 Fans kommen würden. Tausende Kinder hätten am nächsten Tag in der Schule mit leuchtenden Augen von dem tollen Fußballabend erzählen können. Diese großartige Chance für den Frauenfußball macht die UEFA mit der späten Anstoßzeit zunichte.

Ein No-Go für Kinder

Die Erfahrung lehrt, dass man in aller Regel nicht vor ein Uhr nachts im Bett liegt, wenn man bei einem 21-Uhr-Spiel im Stadion ist. Wer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, findet je nach Heimweg noch später in den Schlaf. Für Kinder, die am nächsten Morgen um acht Uhr im Unterricht aufpassen müssen, ist das ein No-Go. Das sollte auch die UEFA wissen - und im Sinne der Fans die richtigen Konsequenzen ziehen.