Der Sommerfahrplan von Frisch Auf Göppingen

Sieben neue Spieler und ein neuer Trainer: Um alle Neuzugänge gut zu integrieren stehen für Frisch Auf Göppingen in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit viele Testspiele und Turniere an. Ein Überblick:

Zehn Spieler und Trainer Markus Bauer musste Frisch Auf Göppingen zum Saisonende verabschieden. Neu-Trainer Ben Matschke startet am 17. Juli mit sieben neuen Spielern in die Saisonvorbereitung. Schon ein paar Tage nach dem Trainingsauftakt fährt das Team ins Trainingslager nach Weinheim und Birkenau. Dort steht auch ein Jubiläumsspiel gegen den TSV Birkenau an. Auf dem Heimweg halten die Göppinger für ein weiteres Testspiel bei Kooperationspartner TV Plochingen.

In der darauffolgenden Woche stehen zwei Testspiele gegen die Zweitligisten TV Großwallstadt und HSC 2000 Coburg auf dem Programm sowie eine Partie gegen den Schweizer Erstligisten HSC Kreuzlingen.

Eine Woche später fährt Frisch Auf dann zum S-Cup nach Altensteig. Das erste Spiel bestreiten die Göppinger gegen Drittligist SG Pforzheim-Eutingen. Weitere Turnierteilnehmer sind der SC DHfK Leipzig, der TVB Stuttgart, der HBW Balingen-Weilstetten, der TV Großwallstand, St. Gallen und der TSV Altensteig.

Am 24. August findet im Rahmen der Players' Night in der Göppinger EWS Arena das Saisoneröffnungsspiel gegen den BSV Bern Muri an. In diesem Rahmen werden auch die Neuzugänge vorgestellt. Eine letzte Generalprobe bestreitet Frisch Auf am 29. August bei den Rhein-Neckar Löwen.

Vorbereitungsplan Frisch Auf Göppingen

17. Juli: Trainingsauftakt

22. bis 28. Juli: Trainingslager in Weinheim und Birkenau

27. Juli: Jubiläumsspiel vs. TSV Birkenau

28. Juli: Testspiel vs. TV Plochingen

03. August: Testspiel vs. TV Großwallstadt in Ebersbach an der Fils

10. August: Testspiel vs. HSC 2000 Coburg in Obersulm

11. August: Testspiel vs. HSC Kreuzlingen in Schorndorf

16. bis 18. August: S-Cup in Altensteig

24. August: Players' Night inklusive Testspiel vs. BSV Bern Muri

29. August: Testspiel vs. Rhein-Neckar Löwen in Kronau

» Der Kader von Frisch Auf Göppingen für die Saison 2024/25