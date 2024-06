Der Sommerfahrplan des ThSV Eisenach

In der ersten Saison in der Bundesliga hat sich der ThSV Eisenach mit dem frühzeitigen Klassenerhalt belohnt. Am 19. Juli starten die Thüringer in die Vorbereitung auf die neue Saison. Gegen wen der ThSV testet und welche Turniere er bestreitet:

Sechs Neuzugänge gilt es für den ThSV Eisenach zur neuen Saison zu integrieren. Neben Torhüter Silvio Heinevetter aus Stuttgart kommen Rechtsaußen Gian Attenhofer vom Schweizer Erstligisten HSC Suhr Aarau, Rückraumspieler Aleksandar Capric vom kroatischen Club MRK Sesvete, Kreisspieler Rok Maric vom RK Celje, Rückraumspieler Filip Vistorop vom HBW Balingen-Weilstetten und Rückkehrer Fynn Hangstein vom TuS N-Lübbecke.

Derzeit befinden sich die Eisenacher noch im Urlaub. Nur Jung-Nationalspieler Marko Grgic startet am Sonntag (30. Juni) mit der deutschen Nationalmannschaft in Hennef in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele.

Am 19. Juli beginnt dann auch der ThSV mit der Saisonvorbereitung. Am 31. Juli steht gegen Erstliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam ein erstes Testspiel an. Danach geht es für die Mannschaft von Misha Kaufmann ins Trainingslager nach Italien.

Höhepunkt der Saisonvorbereitung ist der Eisenacher Wartburg-Cup, der vom 16. bis 18. August in der Werner-Aßmann-Halle stattfindet. Neben Gastgeber ThSV Eisenach und Ligakonkurrent VfL Gummersbach sind der dänische Topclub Skanderborg Aarhus Håndbold und Triple-Sieger SC Magdeburg zu Gast. Ein weiteres Testspiel gegen Zweitligist Dessau-Roßlauer HV ist für den 23. August geplant.

Der Vorbereitungsplan des ThSV Eisenach

19. Juli: Trainingsauftakt

31. Juli: Testspiel vs. 1. VfL Potsdam

Anfang August: Trainingslager in Italien

10. August: Teil des Festtagsprogramms beim 20-jährigen Gründungsjubiläum des SV Behringen/Sonneborn

16. bis 18. August: Wartburg-Cup in Eisenach

23. August: Testspiel vs. Dessau-Roßlauer HV