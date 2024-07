Der Sommerfahrplan des TBV Stuttgart

Ende Juli kehren die Spieler des TBV Stuttgart aus dem Sommerurlaub zurück und starten in die Vorbereitungen für die kommende Saison. Auf dem Programm stehen einige Testspiele.

Am Montag in zwei Wochen, den 22. Juli, versammelt Stuttgarts Cheftrainer Michael Schweikhardt seine Spieler um sich. Wenn sich dann das auf den Weg zum einwöchigen Trainingslager nach Tirol in Österreich macht werden auch die sieben Neuzugänge des Bundesligisten mit an Bord sein.

Der TBV Stuttgart hat den eigenen Kader zur Saison 2024/25 vor allem im Rückraum kräftig verstärkt. Lenny Rubin tritt die Nachfolge von Adam Lönn an. Auch Rückkehrer Nico Schöttele, Bruno Reguart Massana und Achilleas Toskas sollen für mehr Durchschlagskraft aus dem Rückraum sorgen.

Mit Luka Krivokapic verpflichteten die Stuttgarter einen serbischen Youngster als Heinevetter-Ersatz. Auf Rechtsaußen erhält Eigengewächs Nico Bacani die Chance sich zu beweisen. Am Kreis tritt Gianfranco Pribetic in die Fußstapfen von Marino Maric.

Der Kader des TVB Stuttgart für die Saison 2024/25

Das neuformierte Team bestreitet Anfang August gegen HG Oftersheim/Schwetzingen den ersten Test der Saison. Danach folgen Duelle gegen die beiden Zweitligateams der Eulen Ludwigshafen und der SG BBM Bietigheim.

Für Mitte August ist eine Teilnahme am S-Cup Altensteig geplant, bevor eine Auswärtsfahrt in die Schweiz geplant ist. Dort stehen Tests gegen GC Amicitia Zürich und den HSC Suhr/Aarau auf dem Programm. In der letzten Augustwoche beschließen die Tests gegen Se´le´stat Alsace Handball und HBW Balingen-Weilstetten die Saisonvorbereitungen.

Vorbereitungsplan des TBV Stuttgart

Freitag, der 02.08.2024:

19:30 Uhr: TVB Stuttgart vs. HG Oftersheim/Schwetzingen; Gemeindehalle Bittenfeld

Mittwoch, der 07.08.2024:

18:30 Uhr: TVB Stuttgart vs. Eulen Ludwigshafen; Stadionhalle Marbach

Samstag, der 10.08.2024:

19:00 Uhr: TVB Stuttgart vs. SG BBM Bietigheim; Sporthalle 1 Bönnigheim

Freitag, 16.08.2024 - Sonntag, 18.08.2024:

S-Cup Altensteig; Eichwaldhalle und Justus-Perels Halle, Altensteig Teilnehmer: SC DHfK Leipzig, FRISCH AUF! Göppingen, TVB Stuttgart, HBW Balingen-Weilstetten, TV Großwallstadt, TSV St. Otmar Handball St. Gallen, SG Pforzheim/Eutingen und TSV Altensteig

Freitag, der 23.08.2024:

Noch nicht terminiert: TVB Stuttgart vs. GC Amicitia Zürich; in Zürich

Samstag, der 24.08.2024:

17:00 Uhr: TVB Stuttgart vs. HSC Suhr/Aarau; GoEasy Arena

Mittwoch, der 28.08.2024:

19:00 Uhr: TVB Stuttgart vs. Se´le´stat Alsace Handball; Sporthalle Alfdorf

Freitag, der 30.08.2024:

19:00 Uhr: TVB Stuttgart vs. HBW Balingen-Weilstetten; Sportzentrum Leonberg