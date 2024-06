Der Sommerfahrplan des TBV Lemgo Lippe

Der TBV Lemgo Lippe startet am 01. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison. Gegen wen die Ostwestfalen testen und welche Turniere sie bestreiten:

Tim Suton und der TBV Lemgo Lippe starten am ersten Juli in die Saisonvorbereitung. IMAGO/Eibner

Knapp einen Monat nach dem letzten Saisonspiel startet der TBV Lemgo Lippe am Montag in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Der Trainingsplan von TBV-Trainer Florian Kehrmann ist dabei in zwei Vorbereitungsphasen aufgeteilt.

In der ersten Phase warten neben ersten Trainingseinheiten auch viele organisatorische und Kennenlern-Termine auf den TBV. So stehen neben der obligatorischen Leistungsdiagnostik, unter anderem auch der Media Day, ein Tennistraining sowie weitere medizinische Tests auf dem Programm. Höhepunkt der ersten Vorbereitungswoche ist ein öffentliches Fußball-Freundschaftsspiel gegen die erste Mannschaft des TBV Lemgo.

Nach der ersten Trainingswoche verabschieden sich die Lemgoer erneut in eine zweiwöchige Pause mit individuellen Trainingsplänen. Ab dem 23. Juli beginnt dann die heiße Vorbereitungsphase. Am 27. und 31 Juli stehen gegen die beiden Oberligisten CVJM Rödinghausen und SG Menden Sauerland Wölfe die zwei Freundschaftsspiele an.

Vier Tage später folgt dann die erste Standortbestimmung: Bei der zweiten Auflage vom Bundesliga-Cup in Braunschweig trifft Titelverteidiger Lemgo auf Ligakonkurrent TSV Hannover-Burgdorf, die Zweitligisten TuS N-Lübbecke, Eintracht Hagen und HSC 2000 Coburg sowie den Drittligisten MTV Braunschweig.

Im Anschluss reist der TBV zum Trainingslager ins österreichische Hard am Bodensee, in diesem Rahmen werden auch weitere Trainingsspiele absolviert. Mit Hendrik Wagner, Jarnes Faust und Constantin Möstl haben die Lemgoer lediglich drei Neuzugänge zu integrieren.

Der Vorbereitungsplan des TBV Lemgo Lippe

01. Juli: Trainingsauftakt

04. Juli (19.30 Uhr, Lemgo): Fußball-Freundschaftsspiel vs. TBV Lemgo

27. Juli (18 Uhr, Bünde): TBV Lemgo Lippe vs. CVJM Rödinghausen

31. Juli (19 Uhr, Menden): TBV Lemgo Lippe vs. SG Menden Sauerland Wölfe

03. und 04. August (Braunschweig): 2. Braunschweiger Bundesliga-Cup

06. bis 11. August (Hard, AUT): Trainingslager

16. und 17. August (Lübbecke): Spielo-Cup 2024

22. bis 24. August (Linden): Linden Cup