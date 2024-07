In ziemlich genau einer Woche startet der GWD Minden mit den Vorbereitungen auf die neue Saison in der zweiten Bundesliga. Vor dem Saisonstart stehen dabei unter anderem ein Trainingslager in Dänemark, ein Turnier sowie einige Testspiele an. Der Sommerfahrplan des GWD Minden im Überblick:

Aaron Ziercke und der GWD Minden starten in einer Woche mit der Vorbereitung auf die neue Saison. IMAGO/Eibner