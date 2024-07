Der Sommerfahrplan des Bergischen HC

Nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga beginnt der Bergische HC in rund drei Wochen mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit, dabei stehen auch einige Testspiele und Turniere an. Ein Überblick, gegen wen der BHC testet:

Bereits seit dem 24. Juni liegt den Spielern des Bergischen HC ein individueller Vorbereitungsplan von Athletiktrainer Oliver Schumacher vor, damit alle für die obligatorischen Kraft- und Ausdauertestungen in der ersten Trainingswoche bestens vorbereitet sind.

Am 22. Juli startet der Bergische HC dann gemeinsam ins Training. Bereits einige Tage zuvor geben die unterschiedlichsten sportmedizinischen Untersuchungen erste Aufschlüsse über den aktuellen gesundheitlichen Zustand.

Fünf Tage nach dem Trainingsauftakt steht gegen Drittligist TuS 82 Opladen das erste Testspiel auf dem Programm. Am 02. August wird dann das Highlightspiel der Vorbereitung angepfiffen: In Wuppertal empfängt der BHC den VfL Gummersbach anlässlich des 100-Jährigen Jubiläums des Vohwinkeler STV zum Bergischen Derby.

Der BHC-Vereinstag am 7. August in der Solinger Klingenhalle ist ein weiterer Höhepunkt im Sommerfahrplan. Über den Tag wird es zahlreiche Testspiele von den ganz Kleinen bis zu den großen Löwen geben, inklusive Spielminuten der BHC-Profis gegen die U23 und die A-Junioren.

Nach einem zweitägigen Teambuilding-Event starten die Bergischen Löwen dann am 12. August in ihr sechstägiges Trainingslager in Kaiserau. Dort ist auch ein Testspiel gegen Zweitligaaufsteiger TuS Ferndorf geplant.

Eine Woche später reist der BHC zum Linden Cup, der vom 20. bis zum 24. August stattfindet. In der Bundesligagruppe stehen Vergleiche gegen die HSG Wetzlar, den TBV Lemgo-Lippe und Zweitliga-Konkurrent TV Hüttenberg an. Zur Generalprobe auf die neue Saison in der zweiten Liga empfangen die Löwen am 31. August den TSV Bayer Dormagen, ehe die heiße Phase der Vorbereitung auf den Saisonstart bevorsteht.

Der Vorbereitungsplan des Bergischen HC

22. Juli: Trainingsauftakt

27. Juli: Testspiel vs. TuS 82 Opladen in Opladen

02. August: Testspiel vs. VfL Gummersbach in Wuppertal

07. August: BHC-Vereinstag

12.-17. August: Trainingslager in Kaiserau

16. August: Testspiel vs. TuS Ferndorf

20-24. August: Linden-Cup in Linden

31. August: Testspiel vs. TSV Bayer Dormagen