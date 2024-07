Der Sommerfahrplan der Rhein-Neckar Löwen

Aktuell befinden sich die Rhein-Neckar Löwen noch in der Sommerpause, in gut zwei Wochen startet dann die Vorbereitung. Gegen wen die Mannheimer testen und welche Turniere sie bestreiten, gibt es hier im Überblick:

Patrick Groetzki und die Rhein-Neckar Löwen starten am 22. Juli in die Vorbereitung. IMAGO/foto2press

Am 22. Juli beginnen die Rhein-Neckar Löwen in die Vorbereitung. Dabei steht am ersten Tag direkt einiges an: Trainingsauftakt, Einkleidung, Pressekonferenz.

Das erste Turnier bestreiten die Löwen dann mit dem Heide-Cup Anfang August in Schneverdingen. Das Teilnehmerfeld besteht aus drei Bundesliga- und drei internationalen Teams. In der ersten Runde treffen die Mannheimer auf Mors Thy Handbold. Weitere Teilnehmer sind der HSV Hamburg, IK Sävehof, der VfL Gummersbach und St. Raphael.

Eine Woche später fahren die Löwen ins Trainingslager ins Felsenland-Resort in Dahn/Pfalz. Dort kommt es auch zu einem Testspiel gegen Zweitligist TV Großwallstadt. Das finale Testspiel steht am 29. August in Kronau an. Dort ist Ligakonkurrent Frisch Auf Göppingen zu Gast.

Der Vorbereitungsplan der Rhein-Neckar Löwen

22. Juli: Trainingsauftakt

09. bis 11. August: Heide-Cup in Schneverdingen

19. bis 25. August: Trainingslager in Dahn/Pfalz

23. August: Testspiel vs. TV Großwallstadt

29. August: Testspiel vs. Frisch Auf Göppingen

