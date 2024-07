Der Sommerfahrplan der österreichischen Bundesligisten

Nach der EURO ist vor der Meisterschaft. Wir haben den Vorbereitungs-Fahrplan der zwölf Klubs der österreichischen Bundesliga für den Sommer 2024 übersichtlich zusammengefasst.

SK Sturm Graz

Trainingsstart: 19. Juni, Leistungstests am 17. und 18. Juni

Trainingslager: 8. bis 13. Juli in Irdning

Erstes Pflichtspiel: 27. Juli, 18.15 Uhr: 1. Runde im ÖFB-Cup gegen Kremser SC

Testspiele:

28. Juni, 18 Uhr: SC Weiz (Weiz) - 6:1

29. Juni, 17 Uhr: FC Admira Wacker (Dechantskirchen) - 2:2

6. Juli, 15 Uhr: NK Domzale (Tillmitsch) - 0:3

6. Juli, 18 Uhr: FC Rukh Lviv (Gralla) - 1:4

13. Juli: FC Midtjyland (Irdning)

20. Juli, 18 Uhr: AS Monaco (Windischgarten)

23. Juli, 19 Uhr: FC Porto (Merkur-Arena)

Red Bull Salzburg

Trainingsstart: 24. Juni, Leistungstests am 22. Juni

Trainingslager: 6. bis 17. Juli in Saalfelden

Erstes Pflichtspiel: 26. Juli, 18 Uhr: 1. Runde im ÖFB-Cup gegen FC Dornbirn

Testspiele:

29. Juni, 17 Uhr: SpVgg Unterhaching (Anif) - 3:0

6. Juli, 15 Uhr: SV Kuchl (Kuchl) - 8:1

13. Juli, 15.30 Uhr: Sparta Prag (St. Johann/Tirol)

17. Juli, 18 Uhr: HNK Rijeka (Anif)

20. Juli, 16 Uhr: Sheffield Wednesday (Red-Bull-Arena)

LASK

Trainingsstart: 19. Juni, Leistungstests am 20. Juni

Trainingslager: Nichts geplant

Erstes Pflichtspiel: 26. Juli, 18 Uhr: 1. Runde im ÖFB-Cup gegen Union Gurten

Testspiele:

28. Juni, 19 Uhr: ASKÖ Oedt (Oedt) - 7:1

2. Juli, 16 Uhr: CFR Cluj (Pasching) - 1:1

5. Juli, 16 Uhr: Dynamo Budweis (Pasching) - 2:2

20. Juli, 15 Uhr: SKN St. Pölten (Raiffeisen-Arena)

SK Rapid

Trainingsstart: 24. Juni, Leistungstests von 23. bis 25. Juni

Trainingslager: 6. bis 13. Juli in Freistadt

Erstes Pflichtspiel: 28. Juli, 18.30 Uhr: 1. Runde im ÖFB-Cup gegen SC Neusiedl am See

Testspiele:

28. Juni, 18 Uhr: SC Herzogenburg (Herzogenburg) - 11:0

6. Juli, 17 Uhr: SK Slavia Prag (Bad Leonfelden) - 0:3

13. Juli, 16.30 Uhr: Debreceni VSC (Hausmening) -

20. Juli, 17.30 Uhr: AC Milan (Allianz-Stadion)

TSV Hartberg

Trainingsstart: 27. Juni mit Leistungstests

Trainingslager: 1. bis 6. Juli in Obertraun

Erstes Pflichtspiel: 26. Juli, 19 Uhr: 1. Runde im ÖFB-Cup gegen SK Bischofshofen

Testspiele:

29. Juni: Hertha Wels (Wolfsegg am Hausruck) - 0:0

6. Juli, 13 Uhr: SV Lafnitz (Selzthal) - 2:3

13. Juli, 15 Uhr: FC Spartak Trnava (Draßmarkt) -

17. Juli: Admira Wacker

20. Juli: FC Rukh Lviv (Profertil-Arena)

Austria Klagenfurt

Trainingsstart: 24. Juni

Erstes Pflichtspiel: 26. Juli, 19 Uhr: 1. Runde im ÖFB-Cup gegen SV Gloggnitz

Testspiele:

28. Juni, 18 Uhr: SK Treibach (Gurnitz) - 10:0

3. Juli, 17.30 Uhr: FC Hermagor (Gemeindesportanlage Hermagor) - 10:1

10. Juli, 17.30 Uhr: FK TSC Backa Topola (Wildon)

13. Juli, 15 Uhr: FC Koper (SAK-Sportpark Welzenegg)

17. Juli, 16 Uhr: DSV Leoben (Karawankenblick-Stadion)

20. Juli: Caykur Rizespor (SAK-Sportpark Welzenegg)

Wolfsberger AC

Trainingsstart: 24. Juni

Trainingslager: 7. bis 14. Juli in Windischgarsten

Erstes Pflichtspiel: 26. Juli, 19 Uhr: 1. Runde im ÖFB-Cup gegen ASV Draßburg

Testspiele:

28. Juni, 18 Uhr: SC St. Veit (St. Veit an der Glan) - 5:1

3. Juli, 18 Uhr: DSV Leoben (Lavanttal-Arena) - 2:0

9. Juli, 18 Uhr: RC Strasbourg (Windischgarsten)

12. Juli: FK Zeleziarne Podbrezova (Windischgarsten)

19./20. Juli: -

FK Austria Wien

Trainingsstart: 24. Juni

Trainingslager: 1. bis 6. Juli in Bad Tatzmannsdorf

Erstes Pflichtspiel: 25. Juli, 18 Uhr: 2. Runde der Conference-League-Qualifikation gegen Ilves Tampere

Testspiele:

29. Juni, 17 Uhr: DAC Dunajska Streda (Trainingsplatz Generali-Arena) - 0:0

3. Juli, 17 Uhr: Sepsi OSK (Bad Tatzmannsdorf) - 3:1

6. Juli, 15.30 Uhr: Paksi FC (Ilz) - 1:3

10. Juli, 11 Uhr: Bohemians Prag (Trainingsplatz Generali-Arena)

13. Juli, 17 Uhr: FC Zlin (Trainingsplatz Generali-Arena)

19. Juli, 19 Uhr: FC Porto (Generali-Arena)

Blau-Weiß Linz

Trainingsstart: 18. Juni

Erstes Pflichtspiel: 27. Juli, 18 Uhr: 1. Runde im ÖFB-Cup gegen SV Wildon

Testspiele:

26. Juni, 16 Uhr: Slovan Bratislava (Wallern) - 1:5

29. Juni, 15 Uhr: Admira Linz (Sportplatz SK Admira Linz) - 10:0

2. Juli, 18 Uhr: 1860 München (Windischgarsten) - 1:1

6. Juli, 18.30 Uhr: SV Wallern (St. Marienkirchen an der Polsenz) - 2:0

12. Juli, 18 Uhr: Admira Wacker (Datenpool-Arena)

20. Juli: Jubiläumsturnier der Stuttgarter Kickers mit Jahn Regensburg

SCR Altach

Trainingsstart: 17. Juni

Erstes Pflichtspiel: 27. Juli, 17.30 Uhr: 1. Runde im ÖFB-Cup gegen SR Donaufeld

Testspiele:

22. Juni, 16 Uhr: FC Nenzing (Walgau Arena) - 3:0

29. Juni, 13.30 Uhr: FC Luzern - 1:2

2. Juli, 17 Uhr: VfB Stuttgart II (Bludenz) - 0:0

6. Juli, 10.30 Uhr: Schwarz-Weiß Bregenz (Immo Agentur Stadion) - 2:1

13. Juli: Grasshopper Club Zürich

19. Juli: SC Freiburg

WSG Tirol

Trainingsstart: 19. Juni

Erstes Pflichtspiel: 28. Juli, 16.30 Uhr: 1. Runde im ÖFB-Cup gegen SC Imst

Testspiele:

28. Juni, 18.30 Uhr: Oberland-Auswahl (Fliess) - 11:1

2. Juli, 17 Uhr: Gornik Zabrze (Gernot-Langes-Stadion) - 1:1

5. Juli, 14 Uhr: FC Vaduz (Gernot-Langes-Stadion) - 2:4

8. Juli, 18.30 Uhr: FC Kopenhagen (Gernot-Langes-Stadion) - 0:5

12. Juli, 17 Uhr: SpVgg Greuther Fürth (Jenbach)

19. Juli: Olympique Lyon

Grazer AK

Trainingsstart: 24. Juni

Trainingslager: 25. Juni bis 28. Juni (Region Admont), 8. Juli bis 12. Juli (Thermenresort Loipersdorf)

Erstes Pflichtspiel: 26. Juli, 18 Uhr: 1. Runde im ÖFB-Cup gegen ATUS Velden

Testspiele:

29. Juni, 18.30 Uhr: SC Pinkafeld (Pinkafeld) - 8:1

5. Juli, 19 Uhr: ASK Voitsberg (Voitsberg) - 0:2

13. Juli, 17 Uhr: Kapfenberger SV (Krieglach)

19. Juli: Floridsdorfer AC (Sportcampus Weinzödl 20. Juli, 18 Uhr: Besiktas Istanbul (Stadion Wildon)