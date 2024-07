Der Sommerfahrplan der Füchse Berlin

Am 18. Juli ist der Trainingsauftakt der Füchse Berlin für die Saison 2024/25. Im Rahmen der Vorbereitungen des Bundesligisten stehen einige hochkarätige Duelle auf dem Programm.

Während das dänische Duo Mathias Gidsel und Lasse Andersson sowie Max Darj mit den Schweden bereits in die Vorbereitung für die olympischen Spiele in Paris gestartet sind, weilt der Großteil der Füchse-Spieler noch in der Sommerpause.

Am 18. Juli versammelt sich die Mannschaft unter Trainer Jaron Siewert dann zur ersten Trainingseinheit in Füchse Town. Standardgemäß stehen in der ersten Woche die Leistungsdiagnostiken in der Charité Berlin auf dem Programm, bevor es am 25. Juli bereits zum ersten Freundschaftsspiel nach Greifswald zum HC Vorpommern-Greifswald (5. Liga) geht. Am darauffolgenden Tag findet - ebenfalls auswärts - sogleich ein zweites Testspiel gegen den VfL Neukloster statt.

Testspiele gegen internationale Top-Teams

Vom 29. Juli bis zum 3. August bereitet sich die Mannschaft dann im Trainingslager in den Spreewelten Lübbenau intensiv auf die Saison 2024/25 vor. Zum Abschluss ist am Freitag ein Freundschaftsspiel gegen Lübbenau geplant. Weitere Testspiele sind auf den 9. und 10. August angesetzt - zuerst gegen den HSC 2000 Coburg (2. HBL), anschließend in Wangen im Allgäu zum 175-Jahre-Jubiläum des Traditionsvereins MTG Wangen. In der darauffolgenden Woche findet in Potsdam ein Turnier statt, bei dem neben dem Gastgeber zudem gegen das dänische Team Bjerringbro-Silkeborg gespielt wird.

Weiter geht es für die Mannschaft beim internationalen SO-TECH CUP, der nach dem großen Erfolg im letzten Jahr am 24. und 25. August in der OWL Arena in Halle (Westfalen) in die zweite Runde geht. Erneut präsentieren die Organisatoren ein hochkarätiges Teilnehmerfeld, so sind neben den Füchsen der THW Kiel, Telekom Veszprém (HU) und HBC Nantes (FR) dabei. Eine Woche später steht mit dem Supercup gegen den SC Magdeburg dann der Auftakt in die neue Saison an, bevor es Anfang September in der Bundesliga wieder losgeht.

Die Vorbereitung im Überblick

Donnerstag, 25. Juli, 17.30 Uhr, Greifswald

Füchse Berlin vs. HC Vorpommern-Greifswald

Freitag, 26. Juli, 16.30 Uhr, Neukloster

Füchse Berlin vs. VfL Blau-Weiß Neukloster

Freitag, 2. August, Spreewelten Lübbenau

Füchse Berlin vs. TSG Lübbenau

Freitag, 9. August, 17.30 Uhr, Coburg

Füchse Berlin vs. HSC 2000 Coburg

Samstag, 10. August, 14 Uhr, Wangen im Allgäu

Füchse Berlin vs. MTG Wangen Handball

Donnerstag, 15. August, 18 Uhr, MBS Arena Potsdam

Füchse Berlin vs. VfL Potsdam

Samstag, 17. August, 15 Uhr, MBS Arena Potsdam

Füchse Berlin vs. Bjerringbro-Silkeborg

SO-TECH CUP: Samstag, 24. August bis Sonntag, 25. August

Teilnehmerfeld: Füchse Berlin / THW Kiel / Telekom Veszprém / HBC Nantes

SO-TECH CUP Halbfinale: Samstag, 24. August, 16 Uhr

Füchse Berlin vs. Telekom Veszprém