Der Sommerfahrplan der Bundesligisten

Auch zur Vorbereitung auf die Saison 2022/23 zieht es die meisten Erstligisten in die Berge. Der Sommerfahrplan aller 18 Bundesligisten im Überblick (Stand: 31. Mai 2022).

Auch in diesem Jahr findet das Sommer-Trainingslager von Borussia Dortmund in Bad Ragaz statt. Getty Images

Bayern München

Trainingsstart: 8. Juli

Trainingslager: 18. bis 24. Juli in den USA (Washington, DC und Green Bay)

Testspiele: 20. Juli gegen DC United (in Washington, DC), 23. Juli gegen Manchester City (in Green Bay)

Saisoneröffnung: offen

Borussia Dortmund

Trainingsstart: 27. Juni, Leistungsdiagnostik

Trainingslager: voraussichtlich vom 15. bis 23. Juli in Bad Ragaz (Schweiz)

Testspiele: bis zu vier geplant, zwei davon im Trainingslager, genaue Gegner und Termine sind noch offen

Saisoneröffnung: 31. Juli, Signal Iduna Park

Bayer 04 Leverkusen

Trainingsstart: 27. Juni (Leistungsdiagnostik am 25./26. Juni)

Trainingslager: 14. bis 23. Juli in Zell am See/Kaprun (Österreich)

Testspiele: 9. Juli gegen den MSV Duisburg (15 Uhr, Ort offen)

Saisoneröffnung: offen

RB Leipzig

Trainingsstart: 26. Juni

Trainingslager: 10. bis 17. Juli in Aigen (Österreich)

Testspiele: 21. Juli gegen den FC Liverpool

Saisoneröffnung: 21. Juli

1. FC Union Berlin

Trainingsstart: 20. Juni (20. bis 22. Juni Leistungstests)

Trainingslager: 23. bis 26. Juni in Bad Saarow und 11. bis 20. Juli in Österreich (Ort wird noch bekannt gegeben)

Testspiele: 29. Juni und 2. Juli (Gegner und Ort noch unbekannt), 6. Juli bei Eintracht Braunschweig (18 Uhr, Eintracht-Stadion), 9. Juli gegen Bohemians Dublin (15.30 Uhr, Stadion An der Alten Försterei), 15. Juli (Gegner noch unbekannt, im Trainingslager in Österreich), 16. Juli (Gegner noch unbekannt, im Trainingslager in Österreich), 23. Juli (Gegner noch unbekannt, Stadion An der Alten Försterei)

Saisoneröffnung: 9. Juli mit Testspiel gegen Bohemians Dublin (15.30 Uhr)

SC Freiburg

Trainingsstart: 27. Juni (am Wochenende zuvor medizinische Tests)

Trainingslager: 6. Juli - 15.Juli in Schruns (Österreich), 16. Juli (Gegner noch unbekannt)

Testspiele: 2. Juli gegen Elversberg (14 Uhr), 9. Juli, 23. Juli (alle Gegner noch offen)

Saisoneröffnung: 16. Juli mit Testspiel

1. FC Köln

Trainingsstart: 27. Juni (Geißbockheim)

Trainingslager: 3. bis 10. Juli in Donaueschingen

Testspiele: 1. Juli gegen die TuS Mondorf (18 Uhr in Troisdorf), 8. Juli gegen Austria Lustenau (18 Uhr in Singen), 9. Juli gegen Grasshopper Club Zürich (15 Uhr in Bad Dürrheim), 16. Juli gegen AC Mailand (19 Uhr im Rhein-Energie-Stadion), 17. Juli bei Kickers Offenbach (15.30 Uhr), 22. Juli gegen NEC Nijmegen (in Troisdorf, nicht öffentlich)

Saisoneröffnung: offen

1. FSV Mainz 05

Trainingsstart: 21. Juni, 18 Uhr

Trainingslager: 13. bis 20. Juli in Grassau im Chiemgau. Vor dem Trainingslager ruht das Mannschaftstraining für eine Woche, die Spieler arbeiten während dieses Zeitraums mit individuellen Trainingsplänen.

Testspiele: 25. Juni gegen den FC Kiedrich, weitere geplant

Saisoneröffnung: offen

TSG Hoffenheim

Trainingsstart: 26. Juni (15 Uhr in Zuzenhausen), Leistungstests am 25. Juni

Trainingslager: 11. bis 17. Juli in Kitzbühel (Österreich)

Testspiele: 9. Juli gegen Heidenheim (15.30 Uhr in Brackenheim), weitere geplant

Saisoneröffnung: offen

Borussia Mönchengladbach

Trainingsstart: 26. Juni (11 Uhr im Borussia-Park)

Trainingslager: 3. bis 10. Juli in Rottach-Egern

Testspiele: 1. Juli bei Rot-Weiss Essen (19 Uhr), 10. Juli gegen 1860 München (14 Uhr, in Rottach-Egern), 16. Juli bei Standard Lüttich (14 Uhr), 23. Juli gegen Real Sociedad San Sebastian (15.30 Uhr)

Saisoneröffnung: 24. Juli im Borussia-Park (ab 11 Uhr)

Eintracht Frankfurt

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 9. bis 16. Juli in Windischgarsten (Österreich)

Testspiele: 9. Juli beim Linzer ASK (15 Uhr), weitere in Planung

Saisoneröffnung: offen

VfL Wolfsburg

Trainingsstart: 22. Juni (Leistungsdiagnostik ab 20. Juni)

Trainingslager: 8. bis 16. Juli in Seefeld (Österreich)

Testspiele: 23. Juli gegen den FC Brentford (16 Uhr)

Saisoneröffnung: offen

VfL Bochum

Trainingsstart: 20. Juni, zuvor Leistungstests

Trainingslager: von 10. bis 17. Juli in Gais (Italien)

Testspiele: 25. Juni beim Wuppertaler SV (13 Uhr), 29. Juni beim 1. FC Monheim (18.30 Uhr); 2. Juli beim 1. FC Bocholt (14 Uhr), 8. Juli beim SC Paderborn (18.30 Uhr)

Saisoneröffnung: offen

FC Augsburg

Beim FC Augsburg liegen bislang noch keine Eckdaten für die Vorbereitung vor. Bis zur Entscheidung, mit welchem Trainer der FCA in die kommende Saison gehen wird, will sich der Klub nicht zu Details der Sommervorbereitung äußern.

VfB Stuttgart

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 9. bis 16. Juli im Allgäu

Testspiele: 2. Juli beim SV Böblingen

Saisoneröffnung: offen

Hertha BSC

Bei Hertha BSC liegen derzeit noch keinerlei Eckdaten für die kommende Sommervorbereitung vor.

FC Schalke 04

Trainingsstart: 20. Juni

Trainingslager: 11. bis 20. Juli in Mittersill (Österreich)

Testspiele: offen

Saisoneröffnung: 24. Juli

Werder Bremen

Trainingsstart: 22. Juni (erstes Mannschaftstraining), Start am 19. Juni mit der Leistungsdiagnostik

Trainingslager: 30. Juni bis 10. Juli in Zell am Ziller (Österreich)

Testspiele: noch nicht terminiert

Saisoneröffnung: offen