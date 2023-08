Der Sommer, der alles anders macht: PSG im Check

Die zentralen Fragen auf dem Transfermarkt lässt Paris St. Germain bislang unbeantwortet. Was kann man von einer Mannschaft erwarten, die womöglich drei der besten Spieler des Planeten in einem Sommer verliert? Der französische Meister im Check.

Es sollte der Sommer werden, der alles besser macht. Nun wird Paris St. Germain am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Liga-Auftakt gegen Lorient ohne Messi, ohne Mbappé und womöglich sogar ohne Neymar antreten. Das Zerwürfnis der Vereinsführung mit Superstar Mbappé und die aufkommenden Gerüchte rund um einen Neymar-Abgang überlagern momentan alle anderen Themen in der französischen Hauptstadt. Bis zum Schluss des Transferfensters wird damit vieles unklar bleiben, eines scheint aber fast sicher: Es ist zumindest der Sommer, der alles anders macht.

Wie lief das Transferfenster?

Momentan müsste die Frage eher lauten: Wie wird das Transferfenster laufen? Denn bis zur Deadline am 1. September stehen noch viele Entscheidungen aus, die die Qualität des Kaders vor allem in der Offensive massiv beeinflussen werden. Geht Kylian Mbappé - und wenn nicht, wird PSG ihn einsetzen? Kommt es zur Trennung von Schlüsselspieler Neymar? Verabschiedet sich auch der jahrelange Mittelfeld-Anker Marco Verratti nach Saudi-Arabien? Geht der Transfer von Ousmane Dembelé noch über die Bühne? Und bekommt PSG dazu noch Randal Kolo Muani?

Bislang hat PSG in Lionel Messi und Sergio Ramos zwei Größen des Weltfußballs abgegeben und dafür viel "1b-Material" geholt: Die Innenverteidigung wurde mit Lucas Hernandez (FC Bayern) und Milan Skriniar (Inter Mailand) sinnvoll verstärkt, Manuel Ugarte (Sporting Lissabon) soll der neue klare Sechser vor der Abwehr werden, der dem Team bislang fehlte. Offensiv sind Kang-in Lee (RCD Mallorca) und Marco Asensio (Real Madrid) aber nicht die Namen, die man in Paris gewohnt ist. Hier dürfte einzig der zunächst auf Leihbasis geholte Goncalo Ramos (Benfica Lissabon) schnell einen Stammplatz sicher haben.

Was macht Hoffnung, was macht Sorgen?

Wenn eine Mannschaft drei der besten Fußballspieler der Welt in seinen Reihen hat und es am Ende des Transferfensters womöglich nicht mehr hat, ist ein starker Qualitätsabfall nicht zu vermeiden. In der jüngeren Vergangenheit war es oft alleine die individuelle Klasse von Neymar oder Mbappé, die PSG bei den mitunter unerklärlich lethargischen Auftritten in der Ligue 1 zu Pflichtsiegen trug. Und wie sehr die Mannschaft in der Champions League abhängig von Mbappé war, zeigte das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern eindrucksvoll.

Paradoxerweise könnte auf lange Sicht genau dieser Verlust Hoffnung machen. Denn unter dem neuen Trainer Luis Enrique soll Schluss sein mit dem rein auf die Qualitäten der Stars ausgelegten Spiel. "Meine erste Aufgabe als Coach ist es, das Kollektiv zu garantieren", sagte der Spanier bei seiner Vorstellung im Juli. Eine klare vom Trainer vorgegebene Handschrift in der Spielidee war bei PSG weder unter Mauricio Pochettino noch unter Christophe Galtier zu erkennen.

Die in der Vorsaison häufig wacklige Defensive sollte vor allem in der Zentrale durch die Neuzugänge stabiler werden - und auch die Perspektive, mit Goncalo Ramos und womöglich Randal Kolo Muani zwei junge und entwicklungsfähige Spieler als Unterschiedsspieler in der Offensive aufzubauen, bietet auf lange Sicht Chancen. Doch in erster Konsequenz stehen PSG zunächst einige Probleme ins Haus.

Noch immer ist quasi völlig unklar, mit welchen Angreifern PSG wirklich planen kann. Und egal, ob am Ende Neymar und Mbappé neben Goncalo Ramos spielen oder doch Dembelé und Kolo Muani - bis sich der neue Sturm gefunden hat, wird Zeit vergehen. Dass es sich um teilweise völlig unterschiedliche Spielertypen handelt, erleichtert die Gemengelage für Luis Enrique nicht gerade - und das Auftaktprogramm in der Liga könnte dankbarer sein: Nach den vermeintlich leichten Aufgaben gegen Lorient und Toulouse warten in Vizemeister Lens, den ambitionierten Teams aus Nizza und Lyon sowie Dauer-Konkurrent Marseille gleich vier harte Brocken in Folge.

Die nächsten zwei Monate könnten PSG damit vor eine Zerreißprobe stellen. Die Personalien Mbappé und Neymar beinhalten Sprengkraft, bei Sport-Berater Luis Campos und sogar Luis Enrique stehen schon Gerüchte rund um einen vorzeitigen Rücktritt im Raum - und die katarische Führung befindet sich mehr denn je auf Konfrontationskurs, um die eigene Macht zu untermauern. Eine Mischung, die bei Misserfolg auf dem Transfermarkt und dem Platz äußerst explosiv werden könnte.

Die Prognose

Unabhängig von den Personalien im Angriff steht PSG eine Findungsphase bevor. Ein Umbruch ist eingeleitet - und wenn Mbappé und Neymar gehen, ist endgültig wenig übrig von dem einst schillernden Superstar-Ensemble. Langfristig könnte sich das positiv auf die Entwicklung des Vereins auswirken, doch in dieser Saison könnte dem Verein ein Übergangsjahr ins Haus stehen. In der Liga sollte die Qualität - ob mit oder ohne Mbappé - allemal für eine souveräne Meisterschaft reichen, in der Champions League zählt PSG aber in diesem Jahr nicht zum engen Favoritenkreis.