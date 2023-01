Der siebte Streich? Augsburg will auch Sporting-Talent Veiga

Renato Palma Veiga (19) soll unmittelbar vor einem Wechsel von Sporting Lissabon zum FC Augsburg stehen.

Nachdem der FCA am Montag Nathanael Mbuku (20) von Stade Remis verpflichtet hat, will er auch am Deadline-Day nochmal zuschlagen - zum insgesamt siebten Mal in diesem Januar. Renato Palma Veiga soll nach kicker-Informationen für ein Jahr, also bis Ende Januar 2024, von Sporting aus Lissabon ausgeliehen werden, anschließend besäße der Bundesligist eine Kaufoption.

Kapitän von Portugals 20 - Noch kein Spiel für Sporting

Veiga, 1,90 Meter groß, ist im defensiven Mittelfeld zuhause und Kapitän der portugiesischen U-20-Nationalmannschaft. Für die Profi-Mannschaft von Sporting blieb er bislang noch ohne Einsatz, dafür lief er 34 Mal (drei Tore) für die Reserve und 13 Mal für die U 19 in der Youth League auf.

Breithaupt bleibt ein Kandidat

Mit Veiga würden die Augsburger also doch nochmal auf den bevorstehenden Abschied von Carlos Gruezo (27) zu den San Jose Earthquakes reagieren. Ein Transfer von Karlsruhes Tim Breithaupt (20) ließ sich im Winter nicht realisieren, der großgewachsene Sechser bleibt aber für den Sommer ein Kandidat. Im Juni 2024 läuft Breithaupts Vertrag beim KSC aus, verlängern wird er nicht.

Im defensiven Mittelfeld hatte sich beim FCA zuletzt Winter-Neuzugang Arne Engels (19) in den Fokus gespielt. Außerdem kehrt Niklas Dorsch Schritt für Schritt zur vollständigen Fitness zurück. Veiga dürfte also behutsam aufgebaut werden.