Das sich zuspitzende Aufstiegsrennen und Mannheims letzte Chance? Das bringt der 34. Spieltag.

Für Waldhof Mannheim ist ein Sieg am Freitagabend quasi Pflicht. Dynamo Dresden und der SV Wehen Wiesbaden belauern sich aus der Ferne, während es im Keller eng zugeht. Das bringt der 34. Drittliga-Spieltag.

Kleine Aufstiegschance: Mannheim muss gewinnen

Fünf Punkte Rückstand hat Waldhof Mannheim vor dem 34. Spieltag auf Rang vier, der momentan zur Relegationsteilnahme berechtigen würde. Neun Zähler sind die direkten Aufstiegsränge entfernt. Wollen die Kurpfälzer im Kampf um die 2. Liga noch ein Wörtchen mitreden, ist ein Sieg am Freitagabend (19 Uhr) gegen Halle also schon fast Pflicht. "Es sind noch fünf Spiele, jetzt zählen noch 15 Punkte", sagt Abwehrmann Riedel. Gegen den HFC hoffen die Quadratestädter auf Mittelfeldspieler Lebeau, der wieder mit der Mannschaft trainiert. Gegner Halle reist derweil einmal mehr mit Personalsorgen an: Mit den angeschlagenen Hug, Herzog und Bolyki sowie dem gesperrten Zimmerschied fehlen vier Stützen.

Wiesbaden und Dresden - es geht um die Ausgangslage für's direkte Duell

Am Samstag in einer Woche kommt es zum großen Showdown zwischen dem Zweiten Wiesbaden (63 Punkte) und dem Vierten Dresden (59). Womöglich entschieden, mindestens aber stark beeinflusst wird dann das Rennen um den direkten Aufstieg und die Relegationsteilnahme - zuvor müssen beide Klubs aber ihre Ausgangslage halten: Wehen Wiesbaden - weiter ohne Stammkeeper Lyska (Innenbandriss) und ohne den gesperrten Ezeh - hat mit Schlusslicht SV Meppen die vermeintlich leichtere Aufgabe vor sich. Dynamo hingegen muss zum Tabellennachbarn Freiburg II - und setzt dabei trotz des wichtigen 2:1-Siegs gegen Mannheim auf eine spielerische Steigerung und wohl auf Stürmer Schäffler für den Gelb-gesperrten Kutschke.

Spitzenreiter Elversberg kann zu Gast bei Borussia Dortmund II einen (womöglich vorletzten) Schritt zum Aufstieg machen. Doch Obacht: Die Saarländer werden von Personalsorgen geplagt, mit Rochelt (krank), Correia (Gehirnerschütterung) und Koffi (Adduktorenprobleme) drohen drei potenzielle Stammspieler ausuzfallen. Außerdem wartet der Aufsteiger seit drei Spielen auf einen Sieg.

Bayreuths wichtiges Heimspiel gegen Duisburg

Die SVE so richtig ärgern konnte zuletzt der FC Erzgebirge Aue. Die Sachsen siegten beim Tabellenführer mit 1:0 und könnten nun gegen Viktoria Köln den finalen Schritt zum Klassenerhalt machen. Davon noch ein Stückchen entfernt ist der FC Ingolstadt. Die Schanzer bekommen es mit dem bereits geretteten SC Verl zu tun. Die Ostwestfalen jagen jetzt ihre Bestmarke: Der bisherige Drittliga-Rekord von 55 Punkten (jetzt 48) ist greifbar.

Ein ganz wichtiges Heimspiel hat die SpVgg Bayreuth vor der Brust: Die vier Punkte hinter dem rettenden Ufer stehenden Oberfranken empfangen den MSV Duisburg. "Mut und Optimismus werden uns nie verlassen", stimmt Cheftrainer Kleine sein Team auf die Partie in. Der MSV wartet zwar seit acht Spielen auf einen Dreier, kann dank der jüngsten Remis gegen Spitzenteams aber mit den Planungen für die kommende Saison beginnen.

Aufstiegsanwärter können nachziehen - Keller-Kracher in Essen

Chancen auf den direkten Aufstieg können sich auch noch der VfL Osnabrück und der 1. FC Saarbrücken ausrechnen - beide sind am Sonntag im Einsatz. Die Niedersachsen empfangen den krisengeschüttelten FSV Zwickau (13 Uhr). Während VfL-Coach Tobias Schweinsteiger wieder auf Rückkehrer Niemann (nach Sperre) setzen kann, beschäftigen den stark abstiegsbedrohten FSV weiterhin die Vorkommnisse beim abgebrochen Heimspiel gegen Essen. Saarbrücken empfängt später 1860 München (14 Uhr). Ausgerechnet Ex-Löwe Neudecker (Knieprobleme) ist wie Defensiv-Routinier Zeitz (Rückenprobleme) für das Spiel fraglich - unabhängig vom Personal ist Cheftrainer Rüdiger Ziehl mit Blick auf die Aufstiegschancen klar: "Wir müssen jedes Spiel gewinnen."

Bereits am Sonntag um 15 Uhr wird der Spieltag mit dem Duell zwischen Essen und Oldenburg beendet (am 1. Mai finden keine Pflichtspiele statt). Das Spiel hat es in sich: RWE kann sich mit einem Sieg wohl entscheidend vom VfB absetzen, der auf dem ersten Abstiegsplatz in den Spieltag geht und fünf Punkte Rückstand auf die Essener hat.