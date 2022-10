Der Showdown zwischen Mahomes und Allen: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

#26: NFL Preview – Showdown Mahomes vs. Allen

Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills. Am Sonntag steigt der Kracher zwischen den beiden wohl besten Teams der NFL. Mit dem Quarterback-Showdown zwischen Patrick Mahomes und Josh Allen. Wer geht aus diesem Duell als Sieger hervor? Darüber reden Detti, Grille und Kucze in der neuen Folge von „Icing the kicker”, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei. Außerdem schauen die drei auf zwei weitere spannende Matchups aus NFL Week 6 voraus: Den Auftritt der wiedererstarkten Dallas Cowboys bei den noch ungeschlagenen Philadelphia Eagles sowie den Besuch der Denver Broncos mit Russell Wilson bei den Los Angeles Chargers mit Justin Herbert. In der Abschluss-Rubrik „Upset Picks der Woche” bereiten wir euch dann wieder auf eventuelle Überraschungsergebnisse in NFL Week 6 vor. WICHTIGE INFO: „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich! Jeden Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire