"Der Showdown eskalierte im elfminütigen Nachspielzeit-Wahnsinn ins Chaos"

Manchester City ist durch ein 0:0 bei Atletico Madrid ins CL-Halbfinale eingezogen. Thematisiert wurde aber in der englischen und spanischen Presse in erster Linie, was sich neben dem Platz abspielte.

Großbritannien

"The Telegraph": "Manchester Citys Viertelfinal-Showdown mit Atletico Madrid in der Champions League eskalierte im elfminütigen Nachspielzeit-Wahnsinn ins Chaos, mit einer Massenschlägerei, einer Roten Karte, wohl einem Kopfstoß und einem Polizeieinsatz nach dem Schlusspfiff. Ohne Zweifel wirft das Verhalten beider Teams im Nachhinein Fragen auf, insbesondere im Tunnel, wo Spieler erneut aneinander geraten sind."

BBC Sport: "Es ist eine Schande, dass die Anerkennung, die die Heimmannschaft für ihre Offensivleistung verdient hätte, größtenteils von ihren unnötigen Eskapaden überschattet wurde. Dazu gehörte ein mutmaßlicher Kopfstoß des ehemaligen Innenverteidigers von City, Stefan Savic, gegen Raheem Sterling - und Haarziehen an Jack Grealish - während eines unappetitlichen Nahkampfs, an dem beide Spielergruppen und die beiden Bänke nach Felipes Foul an Foden beteiligt waren."

"The Guardian": "Ein angespannter, nervöser Abend endete damit, dass City mit einem Tor Vorsprung das Halbfinale der Champions League erreichte, und es zu einer Rauferei im Tunnel kam."

Spanien

"El País": "In einer hitzigen Atmosphäre ist die kämpferisch und leidenschaftlich spielende Mannschaft von Atletico gegen ein nicht wiederzuerkennendes Manchester City ausgeschieden. Simeones Team hat nicht gewonnen, aber Guardiolas Team in einer zweiten Halbzeit, die unter die Haut ging. City feierte das Weiterkommen, aber auch die rot-weißen Fans waren stolz auf ihre ambitioniertere und trickreichere Mannschaft. Der englische Meister litt darunter, dass er sein Spiel nicht durchsetzen und den Sturm nicht stoppen konnte, der am Ende des Spiels über ihn hereinbrach."

"Mundo Deportivo": "Das rotweiße Team, das besser war als das englische Team, kontrollierte das Spiel, aber es fehlte in einer großartigen zweiten Halbzeit ein Tor. Die Mannschaft Guardiolas, die von den Colchoneros an die Wand gedrängt wurde, verschwendete am Ende schamlos Zeit. Aber es hat nicht sein sollen. 0:0. Manchester City hat sich durchgesetzt. Atlético de Madrid, das seine Niederlage sehr teuer verkaufte, schied aus. Simeones Plan wäre fast aufgegangen. Fast. Aber die Fans verabschiedeten ihre Spieler (einige mit Tränen) und den Cholo (Argentinier Simeone) voller Stolz. So ist Atletico."

Lesen Sie auch: Nachspiel in Madrid: Polizei muss im Spielertunnel eingreifen

"Marca": "Atletico hätte es fast geschafft, sie sind sozusagen am Ufer gestorben. Die Mannschaft kämpfte bis zu 100. Minute. Aber in der zweiten Halbzeit fehlte ein Torerfolg, und so sind die Rotweißen ausgeschieden gegen City in einem Turnier, in dem man ohne Tore nicht gewinnen kann."

"La Vanguardia": "City dominierte den Ball in der ersten Halbzeit und Atletico schützte sich, indem es auf seine Chance wartete, die in der zweiten Halbzeit kam, insbesondere in der letzten halben Stunde, als es ihnen gelang, Guardiolas Team mit mehr Herz als Ideen unter Druck zu setzen. Ein hässlicher Tritt von Savic gegen Foden führte zu einer allgemeinen Rauferei und mit einem Atletico-Spieler weniger verpasste Correa eine klare Chance, ein Tor zu machen und das Spiel in die Verlängerung zu führen."