Der SGV Freiberg ist jetzt dreistellig - Dicklhuber erfolgreich gegen Ex-Klub

Mit dem 5:0 beim 1. FC Bruchsal hat der SGV Freiberg nicht nur die Tabellenführung verteidigt, sondern hat auch die magische 100-Tore-Marke geknackt. Verfolger Stuttgarter Kickers musste in Göppingen bis zum Schluss um den Sieg bangen, den Kevin Dicklhuber gegen seinen langjährigen Klub vom Elfmeterpunkt herbeiführte.

Der SGV Freiberg macht es dreistellig. Nicht in einem Spiel, das wäre von den offensivstarken Wasen-Kickern dann doch etwas viel verlangt, aber beim 5:0 in Bruchsal schraubte der Sport- und Gesangsverein sein Torekonto auf 103 Einträge.

Mit einem Kopfball-Treffer lenkte Grüttner in der 6. Minute den Nachmittag in die für seine Farben gewünschten Bahnen. Die Gäste blieben hochüberlegen, Sahiti musste in der 16. Minute auf der Linie klären, kurz darauf köpfte Kehl-Gomez ans Außennetz. In der 43. Minute brachte Kehl-Gomez zudem einen Foulelfmeter nicht im Tor unter.

Dann musste es in der 55. Minute eben wieder Grüttner richten, der auf 2:0 erhöhte. In der 72. Minute zeigte sich mit Sökler auch der andere Freiberger Torjäger von seiner besten Seite und staubte zum 3:0 ab. Dieser Zwischenstand hatte nicht lange Bestand, da legte Grüttner das 4:0 nach, ehe kurz vor Schluss Mauersberger das 5:0 beisteuerte.

Dicklhuber-Elfmeter reicht den Kickers

Die Stuttgarter Kickers müssen sich für ihre Tordifferenz von 56 - Freiberg hat 75 - ebenfalls nicht schämen und halten mit dem 1:0-Sieg beim 1. Göppinger SV den Zwei-Punkte-Rückstand aufrecht. Für die Hausherren ein Volksfest, schon im Vorfeld hatte stadtbekannte Prominenz die Werbetrommel für das Heimspiel gegen den ehemaligen Bundesligisten gerührt. Und das zeigte Wirkung, 2800 Zuschauer kamen und sahen bei den Blauen mit Kevin Dicklhuber einen, der zwischen 2016 und 2021 den GSV mit seinen Toren prägte. Jetzt prägt der 33-Jährige die Stuttgarter. Nach knapp einer Viertelstunde sah er zunächst Gelb, dann zwang er Torwart Schleicher mit einem scharfen Schuss zu einer Glanztat. In der 28. Minute wurde Colic im heimischen Strafraum gelegt, Dicklhuber zeigte mit seinem Ex-Klub keinerlei Mitleid und verwandelte den Foulelfmeter mit einem trockenen Flachschuss ins Eck.

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte hätte Göppingen beinahe ausgeglichen, Piljeks Schuss flog knapp vorbei. Mit dieser Torgelegenheit tankte die Heimelf Mut, konnte auf den Aufstiegsanwärter richtig Druck ausüben, doch Keeper Castellucci hielt mit seinen Vorderleuten die Null.

Währenddessen kann der SSV Reutlingen die noch vor Wochen gestellte bange Frage, ob Sechstligafußball an der Kreuzeiche zu vermitteln sei, immer weiter zur Seite schieben. Gegen den nun abgestiegenen TSV Ilshofen legte der SSV einen Start nach Maß hin, Schumann zog in der 10. Minute mit Tempo vom linken Flügel in die Mitte, wo Schwaiger seine Vorlage verwertete. Schumann beeindruckte auch danach mit seiner Geschwindigkeit, nach gut einer Viertelstunde lief er in vollem Tempo auf TSV-Torwart Göltenboth zu, blieb aber hängen. Auch Kuengienda aus einem Meter vor Göltenboth und Djermanovic mit einem Lupfer an die Latte verpassten das 2:0.

Rudelbildung nach dem Tor

Nach knapp einer Stunde schnupperte Ilshofen am Ausgleich, doch erst zeigte Reutlingens Schlussmann Piu eine Glanzparade, kurz darauf rettete der Pfosten. Die Chancenverwertung war auch weiterhin nicht die Königsdisziplin der Gäste, also nahm es Sanyang in der 79. Minute dankend an, dass ein gegnerischer Rückpass zu kurz geriet, der Stürmer den Ball aufnehmen konnte und - aus Reutlinger Sicht endlich - auf 2:0 erhöhte. Doch so sicher der Sieg kurzzeitig schien, so fragil wurde er in der 84. Minute: Lausenmeyer schloss einen Ilshofener Konter flach zum Anschlusstor ab. Auch der Kreuzeiche-Klub wusste, wie man kontert, und so erhöhte Sanyang in der 88. Minute auf 3:1. Der Deckel war drauf, die Emotionen kochten kurz hoch, ein TSV-Betreuer auf der Bank sah nach Rudelbildung Rot.

Die Sport-Union Neckarsulm verlor ihr Heimspiel gegen den FC 08 Villingen (1:2), sodass der Freiburger FC mit einem 2:0 gegen die TSG Backnang seinen Rückstand aufs rettende Ufer immerhin auf sieben Punkte verkürzte. Mourad erzielte für die Breisgauer beide Tore, doch besagter Abstand ist bei nur noch vier zu absolvierenden Spielen eine riesengroße Hypothek.

Auch die Sportfreunde Dorfmerkingen brauchen für das rettende Ufer ein Fernglas, beim FC Nöttingen holte Dorfmerkingen nach 0:2-Rückstand immerhin noch einen Punkt (2:2). Astoria Walldorf II führte in Bietigheim-Bissingen bis zur 86. Minute, dann schockte Weber die Gäste mit dem Ausgleichstreffer.

Am Sonntag finden noch zwei weitere Spiele statt: Der SV Oberachern kann beim bereits abgestiegenen FV Lörrach-Brombach den Klassenerhalt so gut wie fixieren, der SV Linx befindet sich in der gegenteiligen Position, nur ein Sieg in Rielasingen-Arlen hält die Hoffnung auf eine Rettung am Leben, wenngleich sich die Anzahl der Absteiger noch verringern könnten, abhängig von Absteigern aus der Regionalliga und ob der Oberliga-Zweite sich in der Relegation durchsetzt.