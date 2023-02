Der SCP "muss immer ans Maximum gehen"

In Hannover reichten dem SC Paderborn 07 nach fünf schwierigen schließlich 85 gute Minuten zum Sieg. Kapitän Ron Schallenberg will den "Run" seines Teams nach drei Siegen möglichst fortsetzen.

Fast schien es, als ginge die kleine Serie des SC Paderborn 07 seit Jahresbeginn an diesem Samstag zu Ende. 0:2 hieß es bei Hannover 96 nach nur vier Minuten Spielzeit.

"Es war ein Start zum Vergessen", erinnert sich Ron Schallenberg an die Umstände. "Es waren mehr die kleinen Dinge, nicht irgendetwas Systematisches. Da ein Zweikampf, da ein Ballverlust - sie bestrafen uns zweimal eiskalt. Dann denkst du dir auch: Puh, das könnte heute schwierig werden …"

Es kam anders - auch weil Robert Leipertz umgehend das Anschlusstor gelang. Schallenberg: "Die Reaktion der Mannschaft war dann überragend. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir verunsichert waren. Klar, das schnelle 2:1 half. Wir haben einfach weitergespielt, unser Spiel durchgedrückt. Wir haben auf die Situationen gut reagiert, vier Tore sprechen dann für sich."

Mit den Einwechselspielern Maximilian Rohr und Sirlord Conteh als zusätzliche Kräfte hatten die Ostwestfalen im zweiten Durchgang die Weichen endgültig auf "Sieg" gestellt. "Unsere Bank ist überragend. Das sagen wir Woche für Woche", freut sich Schallenberg. "Diesmal hat es sich auch wieder sehr ausgezahlt, was Scorer angeht. Es werfen sich einfach alle rein und stellen sich in den Dienst der Mannschaft."

"Wir haben drei Gegentore ... die sollten Warnung genug sein"

Mit Erfolg - der SCP07 ist wieder dran an den Spitzenteams aus Darmstadt, Hamburg und Heidenheim und empfängt nun am kommenden Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den 1. FC Kaiserslautern zum direkten Verfolgerduell.

Und das alles auf dem Weg zum dritten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte? So weit will der Kapitän nach den Eindrücken von Hannover nicht gehen. "Es war kein Spiel, nachdem jetzt eine Rieseneuphorie ausbricht. Wir haben drei Gegentore kassiert, hatten echt schwierige Phasen. Die sollten Warnung genug sein, gerade die ersten Minuten, dass es mit halber Kraft nicht geht", sagt der 24-Jährige und fordert: "Wir müssen immer ans Maximum gehen, um die Spiele zu gewinnen." Das habe man in Hannover freilich nur 85 Minuten lang gemacht. "Da hat es mal gereicht."

Die Erfolgsserie möchten natürlich alle in Paderborn fortsetzen. "Jetzt haben wir auf jeden Fall den perfekten Start und alles dafür getan, dass wir den Anschluss nach oben gehalten haben", so Schallenberg nach dem Traumstart mit drei Siegen aus drei Spielen seit Rückrundenbeginn. "Wir wollen den 'Run' einfach aufrechterhalten."