Elia Alessandrini, Innenverteidiger des Schweizer Zweitligisten FC Stade Lausanne Ouchy, ist am Freitag im Alter von nur 25 Jahren gestorben.

Der Schweizer Fußball trauert um Elia Alessandrini. Wie der Schweizerische Fußballverband am Samstag mitteilte, ist der ehemalige Junioren-Nationalspieler während seiner Ferien "auf tragische Weise" gestorben. Verschiedene Medien berichteten übereinstimmend, dass der Berner bei einem Badeunfall ums Leben gekommen sei. Als Todesursache wurde ein Herzstillstand genannt.

Ausgebildet wurde Alessandrini beim BSC Young Boys. Sein Debüt in der Super League gab der Verteidiger in der Saison 2017/18 für den FC Thun. Danach wechselte er in die Challenge League, wo er in viereinhalb Jahren insgesamt 84 Spiele für den FC Chiasso, den SC Kriens und seit letztem Sommer für den FC Stade Lausanne Ouchy bestritt. Für die Schweizer Nachwuchs-Nationalteams absolvierte Alessandrini von der U 15 bis zur U 20 insgesamt 20 Länderspiele.

Der FC Stade Lausanne Ouchy schrieb auf Twitter: "Kapitän mit Leib und Seele, die rot-weiße Familie trauert um Elia Alessandrini. Die Stadionfamilie verliert einen Freund, einen Mannschaftskameraden und ein Vorbild für alle."