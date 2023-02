Der Schlüsselspieler: Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj

Jedes Team braucht in entscheidenden Phasen Gamechanger, die den Erfolg sichern. St. Pauli hat diesen in Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj gefunden, der die Kiezkicker zum DFB-ePokal-Sieg führte. Folgt nun die große Individualauszeichnung?

Es müssen harte Spielzeiten für den FC St. Pauli gewesen sein. 2021 scheiterten die Kiezkicker gleich dreimal knapp vor einem großem Titel. Im DFB ePokal war im Xbox-Halbfinale Schluss, auf der PlayStation unterlagen die Hamburger gar im Endspiel - wie auch in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC). Umso größer war der Titelhunger der "Boys in Brown" 2022.

Aus dem Hintergrund ins Rampenlicht

Abermals reichte es bis in ein großen Finale, das Endspiel um die VBL CC ging jedoch erneut verloren - trotz starker Leistungen von Kamal Kamboj. Der Youngster, vor der Saison etwas im Schatten von Mustafa 'xMusti19' Cankal, spielte sich spätestens im Finale an Cankal vorbei in den Fokus: Im Doppel dominierten die beiden Hanseaten RBLZ phasenweise, ehe Kamboj nach deutlicher Niederlage von 'xMusti19' das Comeback gegen Umut 'Umut' Gültekin nur knapp verwehrt blieb.

Eine weitere bittere Pleite, nach der St. Pauli und allen voran 'FCSP_Kamal' den Kopf jedoch nicht in den Sand steckten. Stattdessen folgte ein herausragendes Comeback beim DFB ePokal, bei dem Kamboj sogar einen der größten deutschen FIFA-Spieler aller Zeiten schlagen sollte.

Weltmeister-Besieger sichert den Titel

Am ersten Spieltag ungefährdet bis ins Halbfinale vorgedrungen, schlug die große Stunde des Schlüsselspielers der Hanseaten: Nach dem Auftaktsieg seines Kollegen Erol 'Erol96x' Bernhardt kam er einem möglichen Einsatz von Cankal zuvor und schlug niemand geringeres als den amtierenden Weltmeister Mohamed 'MoAuba' Harkous mit 3:1.

KICKER EFOOTBALLER DES JAHRES 2022 Bis zum 19. Februar um 23:59 Uhr könnt ihr für euren Favoriten abstimmen. Wir küren dann den Gewinner und überreichen die Auszeichnung in unserem Verlagshaus. Doch auch ihr könnt gewinnen: Je mehr Stimmen gesammelt werden, desto größere Preise gibt es abzuräumen.

Ein Ablauf, der sich auch im Finale wiederholte: Bernhardt ebnete den Weg, ehe 'FCSP_Kamal' mit einem zweiten Sieg gegen Heidenheim den lang ersehnten Titelgewinn und eine gelungene Revanche sicherte. Schließlich war es der FCH, gegen den die Kiezkicker im Jahr zuvor den VBL-Titel im Finale verpasst hatten. Mit gerade einmal 17 Jahren schwang sich Kamboj damit zum Erfolgsgaranten des Pokalsiegers auf, der so dominant auftrat, dass Nationalspieler Cankal in der gesamten Finalrunde nur eine einzige Partie absolvierte.

Eine herausragende Leistung, die nebst dem Triumph im Team auch eine Einzelauszeichnung verdient hätte - beispielsweise die als kicker eFootballer des Jahres 2022. Ob Kamboj diese aber erhält, liegt an euch. Bis zum 19. Februar um 23:59 könnt ihr ihn abstimmen.