Der "Schlüssel" zu Choupo-Motings Lauf

Eric Maxim Choupo-Moting setzte auch gegen Inter Mailand seine Tor-Serie fort. Bayerns Trainer Julian Nagelsmann lieferte nach der Partie einen Erklärungsansatz, warum es derzeit beim Stürmer so gut läuft.

Der Lauf des FC Bayern hält weiter an. Das 2:0 gegen Inter war nicht nur der sechste Sieg im sechsten Gruppenspiel in der Champions League, sondern der insgesamt siebte wettbewerbsübergreifend in Serie. Apropos Serie: Eine solche führt derzeit auch Eric Maxim Choupo-Moting Spiel für Spiel fort. Sein herrlicher Distanztreffer zum 2:0 war sein bereits siebtes Tor in der sechsten Partie.

Sein Coach Julian Nagelsmann hatte bereits vor der Partie eine Ahnung und hatte bei "Amazon Prime" angekündigt: "Der trifft sowieso." Im Spiel wusste es dann aber sogar noch jemand schneller: "Mein Co-Trainer hat schon gesagt als er ausgeholt hat, oh Tor." Doch woher kommt diese Vorahnung? "Auch ein blindes Huhn … kennt ihr ja … findet mal ein Korn", scherzte Nagelsmann und dann im Ernst: "Es war ein super Tor. Macht er gut."

Warum es bei Choupo-Moting derzeit so gut läuft

Doch warum läuft es derzeit so rund für Choupo-Moting? Laut Nagelsmann ist ein "Schlüssel, dass er gerade nichts hat", also verletzungs- und beschwerdefrei ist. Des Weiteren spiele die Belastungssteuerung eine große Rolle und auch weichere Faktoren, wie etwa: "Wenn du triffst und wenn du gute Spiele machst, dann verkraftest du Belastung auch ein bisschen leichter."

Für Choupo-Moting selbst ist vor allem das "Vertrauen der Mannschaft" wichtig. Denn zunächst sah es so aus, als ob die Tor-Serie reißen würde, denn im Spiel der Münchner gab es "einige Aktionen, die nicht zum Tor geführt haben". Dennoch sei immer das Gefühl vorhanden gewesen, "der Ball kann bald im Tor landen" - und da landete er dann in Minute 72 auch. "Ich bin positiv geblieben, habe mir ein Herz gefasst und mir gedacht, ich schieß mal aus der Ferne ein bisschen."

Choupo-Motings Einstellung steht damit sinnbildlich für das, was Nagelsmann als "erwachsen spielen" bezeichnet. Die Bayern blieben trotz guter Inter-Chancen in der Anfangsphase geduldig, wurden nicht hektisch, suchten sich bietende Räume und nutzten sie dann zum 1:0 durch Benjamin Pavard (32.) eiskalt aus. Auch im zweiten Durchgang zeigten die Münchner trotz der sportlichen Bedeutungslosigkeit des Spiels einen unbedingten Siegeswillen - deutlich mehr als Inter. "Wir hatten einige Wechsel im Team und gerade deswegen wollten wir zeigen, dass wir so viel Qualität auf dem Platz haben, dass wir jeden schlagen können."

Dieser Beweis wurde in der starken Gruppe C gegen Inter, Barcelona und Viktoria Pilsen eindrucksvoll erbracht und so schlossen die Münchner zum zweiten Mal in Folge eine Champions-League-Gruppenphase mit sechs Siegen ab.

Neuer-Comeback in Berlin

Zum Abschluss eines gelungenen Münchner Abends gab Nagelsmann noch ein Update zum Gesundheitszustand von Manuel Neuer: "Ihm geht es gut. Die Entwicklung der letzten Wochen ist gut. Es kann sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft. Das müssen wir von Tag zu Tag sehen."