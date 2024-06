Der Schick-Schock: Tschechiens Torjäger droht das EM-Aus

Erst Rekordtorschütze, jetzt Sorgenkind: Patrik Schick erlebte beim tschechischen 1:1 gegen Georgien eine Achterbahnfahrt - und dürfte das Gruppenfinale gegen die Türkei am Mittwoch verpassen.

Als seine Mannschaft sich nach dem 1:1 gegen Georgien den aufmunternden Applaus der tschechischen Kurve abholte und vor dem roten Block auf die Knie ging, da fehlte der Torjäger. Patrik Schick gab zunächst ein TV-Interview, dann versuchte er, seine Teamkollegen irgendwie doch noch zu erreichen. Er humpelte, die rechte Wade dick bandagiert, der Stürmer kam nur langsam voran. Und ahnte dabei womöglich, dass das Turnier für ihn schon beendet sein könnte. Der Schick-Schock, der Angreifer droht für das Gruppenfinale am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die Türkei auszufallen.

"Momentan sind wir nicht optimistisch, was die Verletzung angeht", sagt Tschechiens Trainer Ivan Hasek mit ernster Miene. "Am Sonntag wird Patrik im Krankenhaus untersucht, dann werden wir sehen." Die Leverkusener Lebensversicherung im tschechischen Angriff wackelt, sollte es keine schwerere Muskelverletzung in der Wade sein, droht zumindest ein Wettlauf mit der Zeit. Es wäre ein weiterer Rückschlag für die Hasek-Elf.

Erst Rekord, dann runter

Nach dem 1:2 zum Auftakt gegen Portugal reichten 27:5 Torschüsse gegen Außenseiter Georgien nur zu einem Punkt. Schick war es schließlich, der zumindest noch diesen einen Zähler rettete, als er den Ball mit der Brust über die Linie drückte. Sein sechster EM-Treffer insgesamt, damit ist der 28-Jährige Tschechiens Rekordtorschütze bei diesem Turnier. Milan Baros traf fünfmal. Jedoch: Rund zehn Minuten nach seinem historischen Tor sank Schick zu Boden, griff sich an die Wade, musste schließlich vom Feld.

"Wir haben andere Spieler, die das auch können"

"Ja, er ist ein Schlüsselspieler", unterstreicht Trainer Hasek, "er weiß, wie man Tore schießt." Gegen die Türken müssen es wohl die Kollegen richten, damit das Turnier nicht schon nach der Vorrunde endet. Hasek hofft: "Wir haben andere Spieler, die das auch können." Nur niemand so zuverlässig wie Patrik Schick.