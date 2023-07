Der SC Paderborn im kicker-Check: Fast alle Augen auf Kwasniok und Kruse

Die Paderborner haben sich in den drei Jahren nach dem Bundesliga- Abstieg 2020 kontinuierlich verbessert. Die Platzierungen 9, 7 und 6 lassen einen Trend erkennen, der fortgesetzt werden soll. Dieses Vorhaben ist jedoch kein Selbstläufer. Denn es gibt Fragezeichen.

Kommen & Gehen

Mit Ron Schallenberg (Schalke), Julian Justvan (Hoffenheim), Marvin Pieringer (Heidenheim) und Bashir Humphreys (Chelsea) hat man vier Leistungsträger verloren. Auch Uwe Hünemeier (Karriereende) und Dennis Srbeny (Fürth) werden fehlen. Die Neuen sind ein gesunder Mix aus Erfahrung wie Visar Musliu (Ingolstadt) oder David Kinsombi (Sandhausen) und entwicklungsfähigen Akteuren wie Filip Bilbija (HSV) oder Laurin Curda (Balingen). Dazu kommt ein zuletzt vereinsloser Max Kruse, dessen Wert sich erst noch zeigen muss.

Stärken & Schwächen

Die Mannschaft ist auf allen Positionen doppelt besetzt. In der Breite ist der SCP gut aufgestellt, der Konkurrenzkampf ist vorhanden. Abzuwarten bleibt, wie das Mittelfeld ohne den Stabilitätsfaktor Schallenberg auf Dauer funktionieren wird. Der Angriff ist noch eine Baustelle, denn der verletzungsanfällige Felix Platte verpasste die komplette Vorbereitung. Auch Adriano Grimaldi und Robert Leipertz werden zunächst fehlen.

Der Trainer

Lukas Kwasniok geht in seine dritte Saison. Sein vorzeitig verlängerter Vertrag gilt nun bis 2025. Der 42-Jährige kann sein Team taktisch variabel auf jeden Gegner einstellen, bevorzugt dabei den offensiven Ansatz und pusht seine Elf immer wieder zu Höchstleistungen. Als in der Vorserie ständig wichtige Angreifer verletzt ausfielen, blieb Kwasniok cool und fand Lösungen. Zum Bumerang könnte jedoch werden, dass die Umstände, unter denen er im Mai auf Mallorca in Gewahrsam genommen und wenig später ohne Auflagen entlassen wurde, weiter nicht endgültig geklärt sind.

Das Umfeld

Der Umbau des Stadions mit der Umwandlung von Steh- in die lukrativeren Sitzplätze geht in seine letzte Phase. Der Dauerkarten-Vorverkauf floriert und ist ein Beweis für die immer breiter werdende Fanbasis. Geschäftsführer Sport Benjamin Weber hat sich nach seinem Amtsantritt im Januar schnell etabliert. Auch finanziell stimmt es. Eigenkapital ist vorhanden, und die aktuelle Transferbilanz weist ein Plus in Millionenhöhe aus. Wenn es hart auf hart kommen sollte, könnten die Ostwestfalen noch nachverpflichten.

Die Prognose

Der SCP wird sich schnell im Tabellenmittelfeld etablieren. Eine erneute Verbesserung der Endplatzierung ist nicht zu erwarten.