Der satte Star Modeste - das war einmal

Sechs Zähler aus zwei Heimspielen, dazu die knappe Niederlage beim FC Bayern. Keine Frage, der 1. FC Köln ist viel besser gestartet als erwartet. Das hat auch mit einen Gespräch zwischen Anthony Modeste und FC-Coach Steffen Baumgart zu tun.

Wenn die Bereitschaft der einen auf die der anderen Seite trifft, dann ist die Chance groß, dass etwas Gutes dabei herauskommt. In Köln ist dies aktuell gleich mehrfach der Fall. Das prominenteste Beispiel dürfte Anthony Modeste (33) sein. Der Franzose - vielfach längst abgeschrieben, in der vergangenen Rückrunde an AS St. Etienne ausgeliehen - bringt sich auf eine Art und Weise ein, die man nicht mehr für möglich gehalten hätte.

Der Ursprung liegt ein paar Wochen zurück, zu finden dürfte er sein in einem Gespräch, das Trainer Steffen Baumgart mit dem zweifelnden

Profi führte. Der bekam von seinem neuen Chef dies zu hören: "Wir haben darüber gesprochen, was er erreichen will - ob er jetzt die nächsten

zwei Jahre Ruhe haben will oder Gas geben, Erfolg haben und Spaß haben will."

Modeste nutzte die Sommerpause

Seit Beginn der Saison wissen alle, wofür sich Modeste entschieden hat. Keine Frage, der Team-Senior hat für sich den härteren Weg gewählt,

den ausgesucht, der mehr Spaß bereitet. Falsche Weichenstellungen führen immer aufs Abstellgleis - diese Lehre hat er offensichtlich

gezogen. Und statt ein Dasein als saturierter Star von gestern zu fristen, arbeitet Modeste an der Gegenwart, die ihm eine Zukunft offeriert.

"Ich habe ihn noch nie so hart arbeiten sehen", sagte unlängst Kollege Rafael Czichos, Modeste bestätigte den Eindruck des Innenverteidigers:

"Ich habe in der Sommerpause viel investiert, viel gearbeitet."

Zwei Operationen in St. Etienne

Noch während seiner Zeit in St. Etienne unterzog er sich einer Kieferoperation sowie einem Eingriff an den Adduktoren erfolgreich, er ist heute körperlich in der Lage, die Anforderungen des intensiven Trainings unter Baumgart zu erfüllen. Zwei Tore und ein Assist stehen nach drei Spielen auf der Habenseite. Beim 2:1 gegen Bochum pflügte er 90 Minuten den Rasen um, traf zweimal den Pfosten, zeigte sich präsent und aktiv im Strafraum, sorgte mit vielen guten Aktionen im Gegenpressing für Entlastung.

Der Aufschwung des 1. FC Köln ist eng verknüpft mit dem Aufschwung des Anthony Modeste. Der allerdings, siehe zum Beispiel Rechtsverteidiger Benno Schmitz, nicht das einzige Rad ist, das wieder in Schwung gebracht wurde. Die nächsten Spiele sollen nach Möglichkeit genau dies belegen.