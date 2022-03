Der Rücken zwickt: Süle fehlt im öffentlichen Bayern-Training

Bei strahlendem Sonnenschein hielt der FC Bayern München am Dienstag ein öffentliches Training ab. Mehrere Hundert Zuschauer verfolgten die Einheit am Vormittag - Niklas Süle bekamen sie aber nicht zu sehen.

Der Nationalverteidiger, der am Saisonende ablösefrei zum Erzrivalen Borussia Dortmund wechseln wird, war überraschenderweise nicht auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße zu sehen. Wenig später teilte der FC Bayern mit, dass Süle "mit Rückenproblemen zu kämpfen hat" und deswegen nicht am Training teilnehmen konnte.

Ein eventuell möglicher Ausfall von Niklas Süle würde FCB-Coach Julian Nagelsmann einige Sorgenfalten bereiten. Denn im anstehenden Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am kommenden Samstag (15.30 Uhr) fällt mit dem gesperrten Lucas Hernandez bereits ein potenzieller Innenverteidiger aus.

Goretzka absolviert intensive Läufe, Neuer individuelles Torwarttraining

Ansonsten fehlten am Vormittag lediglich Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) und Alphonso Davies komplett. Bouna Sarr drehte auf einem Nebenplatz ein paar Laufeinheiten. Auch Leon Goretzka, der zuletzt wegen Patellasehnenproblemen gefehlt hatte, führte ein paar intensive Läufe sowie Ballübungen durch.

Nicht am Mannschaftstraining nahm Manuel Neuer teil. Der Nationalkeeper absolvierte aber zuvor mit Torwarttrainer Toni Tapalovic ein individuelles Torwarttraining. Am Mannschaftstraining nahm neben Sven Ullreich und Christian Früchtl auch Tom Ritzy Hülsmann teil. Der 17-Jährige feierte in dieser Saison sein Debüt in der Zweitvertretung der Bayern und kam bisher in der Regionalliga Bayern zu drei Einsätzen.

Erstmals seit vergangenem Oktober fand ein Bayern-Training an der Säbener Straße wieder öffentlich und vor Hunderten Fans statt. Diese hielten sich an die von den Behörden und dem Verein vorgegebenen Regeln.