Der Rücken: Oberdorf fällt weiterhin aus - Rauch nur Reservistin

Nach drei sieglosen Spielen gelang dem VfL Wolfsburg zuletzt gegen Freiburg wieder ein Sieg. Dort hatte Lena Oberdorf bereits gefehlt, die 21-Jährige fällt auch weiterhin aus. Wieder fit dagegen sind Dominique Janssen und Alexandra Popp.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Dafür reicht ein Blick auf die Tabelle. Wenn der VfL Wolfsburg am Samstag (14 Uhr) den MSV Duisburg empfängt, trifft der Tabellenzweite auf das Schlusslicht der Bundesliga. Der MSV, der in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entkommen ist, kann auch in dieser Spielzeit noch nicht überzeugen. Zwei Remis aus sieben Partien und noch kein Sieg - die Zwischenbilanz fällt ernüchternd aus.

Die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet dürfte am Samstag kein Stolperstein für den VfL Wolfsburg sein, zumal der Vizemeister und aktuelle Tabellenzweite nach wenig überzeugenden Wochen zuletzt aufsteigende Form bewies. Der 4:0-Erfolg gegen den SC Freiburg am vergangenen Sonntag macht wieder Mut. "Wir wollen an die Leistung aus diesem Spiel anknüpfen und das Gaspedal gedrückt halten", kündigte VfL-Trainer Tommy Stroot an. "Gegen Duisburg erwarte ich den nächsten Schritt."

Rückkehrerinnen und eine ungewisse Ausfallzeit

Auch die personelle Lage entspannt sich langsam: Abwehrchefin Dominique Janssen ist wieder einsatzfähig. Die niederländische Nationalspielerin hatte beim 2:2 gegen die TSG Hoffenheim am 22. Oktober eine muskuläre Verletzung im Beckenbereich erlitten und musste sowohl beim Spitzenspiel in München (1:2) am 5. November als auch gegen Freiburg pausieren. Auch Alexandra Popp, die wegen Nackenproblemen gegen Freiburg schon nach 29 Minuten ausgewechselt werden musste, ist wieder fit und kann gegen ihren Ex-Klub spielen.

Verzichten muss Stroot aber weiterhin auf Lena Oberdorf. Die Nationalspielerin konnte wegen Problemen am unteren Rücken schon gegen Freiburg nicht auflaufen und in dieser Woche auch nicht trainieren. Ausfallzeit? Ungewiss. Möglicherweise wird die 21-Jährige auch in der nächsten Woche am Freitag im Pokalspiel gegen Werder Bremen (18 Uhr) noch zuschauen müssen.

Zuschauen wird am Samstag gegen Duisburg wohl auch Felicitas Rauch. Die Nationalspielerin ist zwar fit, saß aber auch schon gegen Freiburg auf der Bank und wurde auf der linken defensiven Außenbahn von Neuzugang Nuria Rabano Blanco (wechselte im Sommer vom FC Barcelona zum VfL) ordentlich vertreten. "Wir sind froh, dass wir Feli Rauch entlasten können. Sie hat lange Zeit überragende Leistungen gebracht, kann aber aktuell nicht ihr Leistungsniveau abrufen", erzählt Stroot mit dem Hinweis auf die großen sportlichen Belastungen der Nationalspielern in den vergangenen Jahren.