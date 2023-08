Der Rücken: Mehrwöchige Pause für Wolff

Der deutsche Nationaltorhüter Andreas Wolff laboriert an Rückenproblemen und muss eine mehrwöchige Pause einlegen.

Der 32-Jährige vom polnischen Meister Barlinek Industria Kielce hat eine Rückenverletzung erlitten. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wird Wolff voraussichtlich sechs Wochen lang ausfallen. Das nächste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft im Januar ist für den 3. November in Neu-Ulm gegen Ägypten geplant.

"Andreas hat eine Auszeit genommen, weil er Probleme mit dem Rücken hat", wird Kielces Co-Trainer Krzysztof Lijewski auf der Homepage der Klubs zitiert. Über die genauere Art der Verletzung wurden keine Angaben gemacht. An eine "therapeutische Behandlung" soll sich eine Rehabilitationsphase anschließen.

Wolff wird damit auch die ersten Spiele in der Champions League verpassen. Für den 11. Oktober ist die Partie bei seinem Ex-Klub THW Kiel terminiert.