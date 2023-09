Der Rucksack wandert weiter

Am Dienstag dürfte Barcelonas Lamine Yamal gegen Royal Antwerp sein erstes Champions-League-Spiel bestreiten. Über einen 16-Jährigen, der alles mitbringt, schon mal angeeckt ist - und Robert Lewandowski Sorgen bereitet.

Da stand er nun, und er war mächtig nervös. Wie soll es einem Teenager auch sonst gehen, wenn er erstmals vor über 90.000 Menschen im ausverkauften Camp Nou auflaufen soll? "Ehrlich gesagt - ich hatte schreckliche Angst. Ich hatte so viel Angst, ich wusste gar nicht, was ich tun soll", sagte das Barça-Talent aus La Masia rückblickend. Sein Name: Xavier Hernandez i Creus, oder kurz: Xavi.

Gut 25 Jahre ist das her. Inzwischen ist der 43-Jährige natürlich nicht mehr nervös, wenn er das Camp Nou betritt. Es ist vielmehr seine Aufgabe, anderen diese Nervosität zu nehmen.

Barcelona hat ja gerade in den vergangenen vier Jahren eine Handvoll Talente ins Trikot der Profimannschaft gesteckt, ohne zu wissen, ob sie aus dem Trikot nicht noch herauswachsen. Ansu Fati debütierte im August 2019 im Alter von 16 Jahren und 298 Tagen, es folgten Pedri (September 2020), Gavi, Alejandro Balde (beide August 2021) und Ilias Akhomach (September 2021), die immerhin schon 17 Jahre alt waren.

Lamine Yamal war bei seinem Debüt so jung, dass noch nicht mal seine Schuhgröße endgültig feststand. Am 29. April 2023 wurde er zum jüngsten Ligaspieler Barcelonas überhaupt, als er in der Partie gegen Real Betis (4:0) im Alter von 15 Jahren und 290 Tagen eingewechselt wurde. Unter stehenden Ovationen, wohlgemerkt.

"Ziemlich beeindruckt"

Von schrecklicher Angst konnte bei Yamal, Sohn eines Marokkaners und einer Äquatorialguineerin, aber keine Rede sein. Er sei "ziemlich" beeindruckt gewesen, meinte der aus der Region stammende Yamal, weil das Camp Nou komplett voll war. Aber: "Sobald ich den ersten Ball hatte, war ich nicht mehr nervös." Xavi habe ihm gesagt, er solle "mit den ersten Pässen Selbstvertrauen tanken. Er hat mir gesagt, ich soll das tun, was ich immer tue."

Aber was tut er eigentlich immer? So genau kann man das gar nicht vorhersagen - und gerade das ist eine von Yamals Stärken. "Er überrascht einen jeden Tag", sagte Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente, nachdem er Yamal im Alter von 16 Jahren und 57 Tagen zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Seleccion gemacht hatte - und zum jüngsten Torschützen. Beim 7:1 in der EM-Qualifikation in Georgien setzte Yamal den Schlusspunkt.

Yamal, die Kinder-Überraschung. Er gilt als einer, der Ideen hat, wenn andere keine mehr haben. "Ich würde mich als einen Spieler bezeichnen, der versucht, im letzten Drittel sehr kreativ zu sein und seine Fähigkeiten einzusetzen", sagte er bei "Teledeporte" über sich selbst. Dazu bringt er das nötige Handwerkszeug mit: Der für sein Alter erstaunlich robuste Linksfuß schließt präzise ab, ist dribbelstark und ballsicher. Meist kommt er von der rechten Seite und zieht auch gerne mal in Arjen-Robben-Gedächtnis-Manier nach innen. Wohl auch, da er sich eigentlich "innerhalb des Spielfelds am wohlsten" fühlt.

Jordi Font, einer seiner Juniorentrainer, lobt zudem Yamals Vielseitigkeit. "Ich würde ihn als kreativen und geschickten Angreifer bezeichnen. Er kann als Neuner, als Flügelspieler und sogar als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden", erzählte er "The Athletic". Und dass er nicht glaube, dass Yamal ein "konfliktfreudiger Typ" sei.

Im März war Yamal noch suspendiert

Zahlen und Fakten zu Lamine Yamal Geboren am 13. Juli 2007 in Mataró in der Provinz Barcelona

Fünf Einsätze in La Liga (kein Tor, zwei Vorlagen)

Zwei A-Länderspiele für Spanien (ein Tor)

Spanischer Meister mit Barcelona 2023

Die Aussage hat einen Hintergrund. Es ist schließlich noch nicht lange her, da wollte Barcelona Yamal gar nicht mitspielen lassen. Wegen "grober Disziplinlosigkeit" wurde er im vergangenen März gemeinsam mit zwei Mitspielern aus dem Aufgebot der spanischen U 17 gestrichen, das Trio habe "gegen die Regeln des Zusammenlebens" verstoßen. Auch Barcelona zog daraufhin Konsequenzen und suspendierte seinen Schützling für vier Spiele der A-Junioren. Was überhaupt los gewesen ist, darüber hüllt man sich in Barcelona und beim Verband in Schweigen.

Viel lieber reden sie dort über Yamals Qualitäten. Vielleicht zu viel? Yamal wäre nicht das erste Supertalent, das dem Druck auf Dauer nicht gewachsen ist, dafür liefert alleine Barcelonas Historie dutzende Beispiele. Frag nach bei Bojan Krkic, dem viertjüngsten Barça-Debütanten der Geschichte. Bei Marc Muniesa (Rang 6), Nano (8) oder Gerard Deulofeu (11). Anständige Kicker, aber keine, über die in Katalonien heute noch viele Worte verloren werden. Selbst das ultimative Versprechen Ansu Fati, inzwischen 20 Jahre alt, muss nicht zuletzt wegen seiner vielen Verletzungen bei seiner Leihstation Brighton den Reset-Knopf drücken. So richtig durchgestartet ist eigentlich nur die Nummer 7, die dafür aber richtig: Lionel Messi.

Der Kopf so eines 16-Jährigen ist nicht bereit. Für so einen Jungen, so ein Kind, ist das eine große Herausforderung. Robert Lewandowski über Lamine Yamal

Xavi kennt die Gefahr. "Wir müssen auf ihn aufpassen", sagt er, um aber fast im gleichen Atemzug davon zu reden, dass Yamal bei Barcelona "eine Ära definieren kann". Schon im Jahr 2019 postete der offizielle Twitter-Account von La Liga ein Highlight-Video von ihm und bezeichnete ihn als "Mini Leo Messi", kurz darauf erkannte auch die "Marca" "Ähnlichkeiten zu Messi". Bei einem damals Zwölfjährigen.

Es ist ein mächtiger Rucksack, der da zu Yamal gewandert ist. Ob er unter ihm erdrückt wird?

"Er ist noch ein Kind": Robert Lewandowski sorgt sich um Lamine Yamal. IMAGO/Pressinphoto

Robert Lewandowski hebt jedenfalls mahnend den Zeigefinger, der Mitspieler bei Barça beobachtet den Yamal-Hype bemerkenswert kritisch. "Das ist noch ein Kind, er ist 16 Jahre alt", sagte der Pole im polnischen YouTube-Kanal "Meczyki". Yamal solle "noch eine Kindheit" haben. "Das, was man in seinem Alter machen kann, kann er aber jetzt schon nicht mehr machen - weil er eben in der ersten Mannschaft spielt", sagte der 35-Jährige und stellt die bereits oben angerissene Frage: "Wie viele Spieler, die mit 16 Jahren in der ersten Mannschaft eines Top-Klubs schon gespielt haben, haben auch mit über 30 Jahren noch auf diesem Level gespielt? Da findet man keinen. Vielleicht ein, zwei Spieler. Selbst wenn wir Lionel Messi nehmen. Er hat mit 17, 18 angefangen, aber die Messlatte auch höher gesetzt." Diese ständigen Vergleiche seien "das Schlimmste".

Auch wegen der heutigen Welt rund um Social Media befürchtet Lewandowski, dass "der Kopf so eines 16-Jährigen nicht bereit ist. Für so einen Jungen, so ein Kind, ist das eine große Herausforderung."

Die Zukunft ist schon vorgezeichnet

Barcelona glaubt, dass der Teenager, der bei einem Einsatz gegen Antwerpen zum zweitjüngsten Champions-League-Spieler hinter Youssoufa Moukoko werden könnte, sie bewältigt. Laut "Mundo Deportivo" wird er in Kürze einen Dreijahresvertrag unterschreiben, allerdings ist dem Bericht zufolge eine Einigung über eine deutlich längere Laufzeit schon erzielt. Yamals Berater Jorge Mendes soll sich mit den Katalanen mündlich auf einen Vertrag bis 2030 verständigt haben. Weil Yamal aktuell nicht volljährig ist, darf er noch kein Arbeitspapier unterschreiben, das länger als drei Jahre lang gültig ist.

Den Senkrechtstarter auf dem Boden zu halten, wird wohl die größte Aufgabe für Barça. "Es ist wie im Traum", sagte er nach dem Debüt für Spanien, "ich lebe meinen Traum." Doch bei Yamal blitzen eben nicht nur die Augen, wenn er über beide Ohren grinst. Sondern auch eine dicke, silberne Zahnspange.