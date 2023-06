"Der richtige nächste Schritt": Saarbrücken verpflichtet Di Michele Sanchez

Der 1. FC Saarbrücken hat sich die Dienste eines neuen Linksverteidigers gesichert. Vom VfL Wolfsburg kommt Fabio Di Michele Sanchez ins Saarland.

Schlägt zukünftig Flanken für Saarbrücken in der 3. Liga: Fabio Di Michele Sanchez. picture alliance / PRO SHOTS

Der Deutsch-Italiener Sanchez soll in Saarbrücken die nächsten Schritte im Profibereich gehen, nachdem er die vergangene Saison bereits auf Leihbasis beim holländischen Zweitligisten NAC Breda verbracht hatte, wo er in 13 Ligaspielen und vier Aufstiegsspielen zum Einsatz kam. Dabei konnte der 20-Jährige eine Vorlage verbuchen. Erst im Halbfinale der Play-offs scheiterte er mit seiner Elf und verpasste damit den Aufstieg in die Eredivisie. Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

In Saarbrücken trifft Di Michele Sanchez auf einen weiteren ehemaligen Wolfsburger. Trainer beim Tabellen-5. der Vorsaison ist Rüdiger Ziehl, der die U23 des VfL zwischen 2016 und 2020 betreute - Die Wege der beiden überschnitten sich dabei jedoch nicht.

Ziehl: "Dynamischer Spieler für die linke Außenbahn"

Trainer und Manager Ziehl freut sich auf einen "dynamischer Spieler für die linke Außenbahn, der im NLZ des VfL Wolfsburg eine gute Ausbildung genossen hat und dort unter anderem auch in der UEFA Youth League eingesetzt wurde." In Saarbrücken habe er die Möglichkeit, "sich im deutschen Profifußball zu beweisen, nachdem er im letzten Jahr in Holland die ersten Spiele im Herrenbereich absolviert hat."

"Ich hatte nach den Gesprächen mit dem Verein und insbesondere Rüdiger Ziehl das Gefühl, dass der FCS der richtige nächste Schritt in meiner Karriere sein wird. Ich freue mich besonders auf die phantastische Atmosphäre im Ludwigspark und den Support der Fans", blickt auch Di Michele Sanchez voller Optimismus auf seine Zeit beim FCS.

Di Michele Sanchez ist nach Kai Brünker, Patrick Sontheimer und Tim Schreiber Neuzugang Nummer vier von Saarbrücken.