Der Rekord-Torjäger bleibt: Harnik verlängert in Dassendorf

Martin Harnik bleibt dem Amateurfußball erhalten. Der Ex-Profi hat seinen Vertrag beim Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf bis 2025 verlängert.

Die TuS Dassendorf hat am Mittwochnachmittag sehr erfreuliche Nachrichten kundgegeben. Kapitän und Top-Torjäger Martin Harnik hat seinen auslaufenden Vertrag beim Hamburger Oberligisten verlängert und wird bis mindestens 2025 für "Dasse" auf Torejagd gehen. Der Ex-Profi, der für den VfB Stuttgart, Hannover 96 und Werder Bremen auf insgesamt 240-Bundesliga-Spiele kommt, geht somit in seine fünfte Saison in Dassendorf.

Wie wichtig der inzwischen 36-Jährige Routinier für die TuS ist, stellt Harnik Jahr für Jahr unter Beweis. Stellte er in der vergangenen Saison mit beeindruckenden 46 Treffern einen neuen Torrekord der Oberliga Hamburg auf und sicherte sich damit die "Torjägerkanone® für alle", ist der 68-malige österreichische Nationalspieler auch in dieser Saison der Erfolgsgarant des Oberligisten. In 23 Spielen traf er bislang 25-mal und gehört damit weiterhin zur Oberliga-Elite.

Solange ich gesund bin und Spaß habe, spiele ich auch weiter. Martin Harnik (36) denkt aktuell noch nicht an ein Karriereende

"Es macht mir einfach weiterhin unheimlich Spaß, Teil dieser Mannschaft zu sein. Ebenso macht mir der Fußball an sich noch unglaublich viel Freude. Deswegen war auch immer klar: Solange ich gesund bin und Spaß habe, spiele ich auch weiter. Und das ist beides ungebrochen. Deswegen freue ich mich, auch ein weiteres Jahr für die TuS auflaufen zu dürfen", erläutert Harnik die Gründe für die Vertragsverlängerung.