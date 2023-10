Der Quarter Pack des Spieltags

Taumelnde San Francisco 49ers, glanzlose Giants, ein Traumdebüt von Will Levis und anstehende Deutschland-Reisen: vier Spannungspunkte aus Week 7 der NFL.

Schwache Serie

Die San Francisco 49ers verfügen über eines der besten Teams dieser NFL-Saison, sind bärenstark in die Saison gestartet - und aktuell aus dem Tritt gekommen. Das 17:31 gegen die auflebenden Cincinnati Bengals, bei dem Brock Purdy zwei Interceptions geworfen hat, ist bereits die dritte Niederlage am Stück gewesen. Dennoch befinden sich die Niners weiterhin auf Play-off-Kurs.

Loslassender Levis

Weil sich Ryan Tannehill jüngst verletzt hatte, mussten die Tennessee Titans an diesem 8. Spieltag mit Rookie-Quarterback Will Levis ins Rennen gehen. Und das war gut so. Denn der im diesjährigen Draft zunächst überraschend bis in die 2. Runde gefallene Spielmacher lieferte ein traumhaftes Debüt ab und warf beim 28:23 gegen die Atlanta Falcons gleich vier Touchdown-Pässe. So ein Kunststück hatten im ersten NFL-Spiel bis dato nur Marcus Mariota und Fran Tarkenton in der Geschichte erlebt.

Deutscher Doppelpack

In London ist die National Football League in dieser Saison bereits dreimal zu Gast gewesen, nun stehen die beiden Deutschland-Partien an. Los geht es in Frankfurt an diesem Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn sich die offensivstarken Miami Dolphins mit dem amtierenden Super-Bowl-Sieger aus Kansas City messen. Eine Woche später treten die New England Patriots und Indianapolis Colts an.

Glanzlose Giants

Die New York Giants sind kein bärenstarkes Team in dieser Saison, haben nach acht Spieltagen eine äußerst magere Bilanz von 2:6 - und nun ein aus neutraler Sicht grottenschlechtes Football-Spiel nach Verlängerung gegen Stadtrivale New York Jets verloren (10:13). Apropos Offense: die ist das große Manko der "G-Men". Die Giants nämlich rangieren in Sachen Punkte pro Spiel, Yards Raumgewinn pro Match und erreichte Yards pro Spielzug jeweils auf Platz 32 in der Liga. Bei wohlgemerkt 32 vorhandenen Teams.