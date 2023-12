Der Quarter-Pack des Spieltags

Die Baltimore Ravens haben im Topspiel eine deutliche Duftmarke gesetzt. Was macht das mit den 49ers? Wacklig zeigten sich auch die Chiefs, während die Seahawks derzeit Nerven wie Drahtseile haben.

Lamar im MVP-Race jetzt vorne

Lamar Jackson war kaum einzufangen, die Defense setzte den San Francisco 49ers gehörig zu - die Baltimore Ravens haben sich durch ein hochverdientes 33:19 an der Westküste in Position gebracht. Der Quarterback als MVP-Anwärter, sein Team als heißer Kandidat auf den Super-Bowl-Sieg.

Nur ein Ausrutscher der Niners?

Nur ein Ausrutscher oder doch mehr? Die Sinne der 49ers dürften nun geschärft sein. Zwar war das Play-off-Ticket schon im Vorfeld gesichert worden, doch es soll ja mehr werden für Purdy & Co. Eine derart fehlerhafte und undisziplinierte Leistung darf sich das Team von Head Coach Kyle Shanahan künftig nicht mehr erlauben. So steht auch das erhoffte spielfreie Wildcard-Wochenende auf dem Spiel.

Frust bei Mahomes

Lange Gesichter auch bei den Kansas City Chiefs nach der unliebsamen Weihnachtsüberraschung gegen die Las Vegas Raiders. Patrick Mahomes war der Frust deutlich anzusehen beim 14:20 des Titelverteidigers. The trend is not your friend, Chiefs. Fehler häufen sich, die Offense kommt nicht richtig durch, irgendwie fehlt der Esprit im Spiel des AFC-West-Primus. Bis zu den Play-offs muss jedenfalls eine klare Steigerung her.

Oops, they did it again

Beim Monday Night Football am vergangenen Spieltag gelang den Seattle Seahawks gegen die favorisierten Philadelphia Eagles der Touchdown zum Sieg 28 Sekunden vor Schluss. Ersatz-Quarterback Drew Lock fand Rookie Jaxon Smith-Njigba in der Endzone. Und gegen die Titans? Wieder ein Game-Winning-Drive kurz vor Schluss, wieder endet das Spiel mit einem Sieg für die Seahawks: Dieses Mal war es Quarterback Geno Smith vorbehalten, bei 57 verbleibenden Sekunden Tight End Colby Parkinson zu bedienen. Zwei knappe, aber immens wichtige Siege für Seattle im Kampf um die Play-off-Plätze.