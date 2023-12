Der Quarter-Pack des Spieltags

Die Regular Season in der NFL biegt langsam auf die Zielgeraden ein. In Week 14 lieferten zwei Offensiven beinahe eine historische Nullrunde ab, der amtierende Champion schiebt Schiedsrichter-Frust - und die Cowboys träumen vom großen Wurf.

Ein Sieg, der nichts bringt

Über Jahre hinweg waren die New England Patriots ein Dauergast in den NFL-Play-offs. Nun steht bereits jetzt fest, dass der Super-Bowl-Rekordchampion nicht an der Endrunde im Januar und Februar teilnehmen wird. So früh waren die Patriots letztmals im Jahr 2000 aus dem Play-off-Rennen eliminiert. Dabei hatte New England beim 21:18 über die Pittsburgh Steelers am Donnerstag den dritten Sieg der Saison eingefahren.

Ein Fabel-Touchdown, der nicht zählt

Beim Duell mit den Buffalo Bills gelang den Kansas City Chiefs einer der spektakulärsten Touchdowns der Saison: Tight End Travis Kelce fing kurz vor Schluss einen Pass von Quarterback Patrick Mahomes und warf den Ball dann zur Überraschung aller nach hinten zu Wide Receiver Kadarius Toney, der zur vermeintlichen Chiefs-Führung in die Endzone lief. Das Problem: Toney war zuvor beim Snap knapp in der neutralen Zone gestanden, der Touchdown fand keine Anerkennung - und Kansas City verlor sein zweites Spiel in Folge. Die Chiefs waren ob der Schiedsrichter-Entscheidung sauer, Coach Andy Reid nannte sie "peinlich für die Liga".

Ein Spiel, das fast Geschichte schreibt

Für ein im negativen Sinne denkwürdiges Spiel sorgten am späten Sonntagabend die Las Vegas Raiders und die Minnesota Vikings. Beide Offensivreihen schienen völlig hilflos - und so stand es noch bis zwei Minuten vor Ende 0:0. Dieses Ergebnis hatte es in der NFL seit 1943 nicht mehr gegeben. Weil Vikings-Kicker Greg Joseph aber doch noch ein Field Goal zum 3:0-Endstand gelang, war die Partie "nur" das punkteärmste NFL-Spiel seit 2007.

Ein Team, das es gerne deutlich macht

Eine echte Machtdemonstration veranstalteten im Sunday Night Game die Dallas Cowboys im großen Division-Showdown mit den Philadelphia Eagles. Durch das 33:13 übernimmt "Americas' Team" die Führung in der NFC East und darf auf ein Play-off-Heimspiel hoffen. Bemerkenswert: Der Sieg über den ewigen Rivalen aus Philadelphia war für Dallas bereits der achte Erfolg mit mindestens 20 Punkten Vorsprung in dieser Saison. In der NFL-Historie hatten das erst drei andere Teams geschafft - alle kamen am Ende in den Super Bowl.