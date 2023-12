Der Quarter Pack des Spieltags

Eines von 32 NFL-Teams ist seit dieser Woche auch mathematisch raus aus dem Rennen, für ein anderes aus der Nähe von Boston wird's bald ebenfalls soweit sein. Freude herrscht dagegen bei den 49ers und Packers vor.

Zu schlecht - Teil I

Die Carolina Panthers, die sich vor kurzem bereits von ihrem erst im Vorfeld dieser Saison geholten Cheftrainer Frank Reich getrennt hatten, herrschte nach dieser Week 13 traurige Gewissheit. Für das Franchise lief es seit Anbeginn der Saison nicht, auch nicht für Rookie-Quarterback Bryce Young - und so schieden die Panthers nun mit ihrer Bilanz von 1-11 als erstes Team offiziell aus dem Play-off-Rennen aus.

Zu schlecht - Teil II

Eine mathematische Chance besitzen die New England Patriots (2-10) zwar noch, doch deren Aus dürfte nur eine Frage der (kurzen) Zeit sein. Das Bittere: In den letzten vier Wochen hatte die starke Defense von Head Coach Bill Belichick nur 46 Punkte insgesamt - der Top-Wert - zugelassen. Und doch all diese Partien mit zu schlechtem Angriffsspiel verloren.

Zu gut

Das Topspiel dieses Spieltags war zweifelsfrei der Vergleich zwischen den starken Philadelphia Eagles (10-2) und den San Francisco 49ers (9-3). Das Gastgeber konnte gegen die Niners allerdings nur wenig ausrichten und kam beim 19:42 voll unter die Räder. Die Kalifornier unterdessen untermauerten mit diesem Statement-Sieg ihre Super-Bowl-Ansprüche.

Zur rechten Zeit?

Ein Team, das ebenfalls Spaß macht und seit Wochen stark abliefert, sind die Green Bay Packers (6-6). Die Käsestädter rangen dieses Mal vor heimischer Kulisse im Lambeau Field den amtierenden Super-Bowl-Champion aus Kansas City (8-4) mit 27:19 nieder. Damit schob sich das von Quarterback Jordan Love angeführte Team aus Green Bay voräufig sogar auf einen Play-off-Platz. Damit war vor Wochen nicht zu rechnen.