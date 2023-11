Der Quarter Pack des Spieltags

Week 12 in der National Football League ist von einem hochspannenden Duell in Philadelphia überstrahlt worden. Doch auch anderswo wurde kräftig gefeiert - etwa in Denver.

Thanksgiving

Ein jedes Jahr wird ein NFL-Spieltag in den Mantel des Feiertags Thanksgiving gehüllt - so auch dieses Mal. Und wie gewohnt absolvierten die Detroit Lions (22:29 gegen die Green Bay Packers) als auch die Dallas Cowboys (45:10 gegen die Washington Commanders) Heimspiele an diesem besonderen Donnerstag in den USA. Bei den Letzteren stellte Cornerback DaRon Bland einen neuen Rekord mit seinem inzwischen schon fünften Pick Six in dieser Regular Season auf.

Hurts-giving

Das größte Spiel dieser Woche stieg aber zweifelsfrei in Philadelphia, wo die starken Eagles die Buffalo Bills empfangen hatten und über weite Strecken unterlegen waren. Doch MVP-Kandidat Jalen Hurts, der sich erstmals in seiner ohnehin bislang schon starken Profilaufbahn für fünf (!) Touchdowns verantwortlich zeigte - drei via Pass, zwei via Lauf -, hatte mit seinen Kollegen etwas dagegen. Und so gewann Philly in der Overtime dramatisch mit 37:34 und untermauerte mit dem vierten Comeback-Sieg in Folge den aktuellen Status als Nummer-1-Team.

Wilson-giving

Die Denver Broncos waren vor allem nach der 20:70-Demontage beim Duell mit den Miami Dolphins in Week 3 eine Art frühe Lachnummer dieser NFL-Saison. Doch der neue Head Coach Sean Payton brachte das Schiff zuletzt auf Kurs, nach 1-5 steht das Franchise nun nach dem überzeugenden 29:12 gegen die Cleveland Browns bei 6-5. Allen voran Quarterback Russell Wilson macht dabei stets eine sichere und gute Figur nach seinem Horrorjahr 2022.

Steelers-giving

Seit September 2020 (!) hatte es für die stolzen Pittsburgh Steelers kein Spiel mit mindestens 400 Total Yards in der Offense gegeben. Diese Durststrecke war also noch zu Zeiten von Quarterback-Legende "Big Ben" Roethlisberger (zwei Super-Bowl-Siege) gestartet. Nun aber hatte es sich ausgespukt damit. "Steel City" fuhr dank vieler guter Offensivaktionen gepaart mit der gewohnt starken Defense ein 16:10 bei den nach dem Joe-Burrow-Aus gebeutelten Cincinnati Bengals ein. Finale Yard-Ausbeute: 421.