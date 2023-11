Der Quarter Pack des Spieltags

Der zehnte Spieltag dieser NFL-Saison ist ins Land gezogen - und hat zugleich die International Series im American Football beendet. Ab sofort wird ausschließlich in den USA um Siege und die Play-off-Teilnahme gerungen.

Tschüss, Deutschland

Nach den drei London-Gastspielen und dem ersten Auftritt in Frankfurt gastierte der NFL-Zirkus am vergangenen Sonntag direkt nochmals in der hessischen Metropole. Aus neutraler Sicht gab es dieses Mal aber kein Schmankerl: Die weiterhin enttäuschenden New England Patriots verloren ein highlight-armes Match mit 6:10 gegen die noch auf die Play-offs hoffenden Indianapolis Colts. Die vielen Tausend Fans vor Ort, die meisten tatsächlich im Patriots-Gewand, ließen sich die gute Laune davon aber nicht verderben und sorgten für gute Stimmung.

Willkommen zurück, San Francisco

Eine Woche frei hatten zuletzt die 49ers gehabt, was wohl auch dringend nötig gewesen war. Gleich drei Partien am Stück hatte der Super-Bowl-Kandidat zuvor in den Sand gesetzt. Nun beim Gastspiel in Jacksonville sah das Team aus San Francisco aber wieder bärenstark aus - und lieferte beim überdeutlichen 34:3 gehörig ab. Damit stehen die Kalifornier zusammen mit Seattle an der Spitze der NFC West.

Gute Nacht, New York

Glorreich ist der Football, der aus dem "Big Apple" kommt, in den letzten Jahren nicht. Sowohl die New York Giants (aktuell bei 2-8) als auch die New York Jets (4-5) hinken ihren eigenen Erwartungen seit längerer Zeit deutlich hinterher. Während die Letzteren immer noch am Fehlen von Star-Quarterback Aaron Rodgers (Achillessehnenriss, Comeback eventuell noch in diesem Jahr) zu knabbern haben, müssen die Giants reihenweise mit heftigen Abreibungen leben. Nun in dieser Week 10 etwa vom NFC-East-Rivalen aus Dallas, der 49:17 gewann.

Aber Hallo, Houston

Dass die Texans und allen voran Rookie-Quarterback C. J. Stroud eine überraschend gute Saison bis hierhin gespielt hatten, dürfte bei vielen Football-Interessierten angekommen sein. Doch das 30:27 bei den Cincinnati Bengals jetzt hatte nochmals andere Maßstäbe, schließlich schlugen die Mannen aus Houston hier einen potenziellen Titelkandidaten, der zuletzt mächtig heiß gelaufen war. Mit der aktuellen Bilanz von 5-4 träumen die Texaner mehr und mehr von einem Ticket für die NFL-Endrunde, womit vor der Saison kaum jemand rechnete.