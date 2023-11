Der Quarter Pack des Spieltags

Das Frankfurt-Spiel stand aus deutscher Sicht klar im Fokus von NFL-Week 9. Aber auch daneben gibt es natürlich spannende Themen - der Quarterpack des Spieltags.

Frankfurt

Wie schon 2022 bei der Premiere in München hat die National Football League wieder Halt in Deutschland gemacht - dieses Mal in Frankfurt. Im vollbesetzten und lautstarken Deutsche-Bank-Park, der Heimstätte von Bundesliga-Klub Eintracht Frankfurt, schlugen die Kansas City Chiefs als amtierender Super-Bowl-Champion die Miami Dolphins mit 21:14. Bei den vielen Tausend Chiefs-Fans, die sich während der 60 Spielminuten lautstark bemerkbar gemacht hatten, wurde sich im Anschluss etwa von Patrick Mahomes bedankt.

Minneapolis

Obwohl die Minnesota Vikings, das NFC-North-Team aus Minneapolis, zuletzt neben dem verletzten Top-Receiver Justin Jefferson auch noch den kompletten Ausfall von Quarterback Kirk Cousins (Achillessehnenriss) zu verarbeiten hatten, gelang ihnen in dieser Week 9 ein Sieg. Knapp mit 31:28 schlugen die Wikinger bei den Atlanta Falcons zu - und das mit dem erst kürzlich geholten sowie noch nicht eingearbeiteten Spielmacher Josh Dobbs.

Houston

C.J. Stroud, der Rookie-Quarterback der Houston Texans, mausert sich zu einem echten Hit dieser Saison. Der Spielmacher der Texaner, der wirklich stark in die Saison gekommen und sein Team schon zu einigen Siegen geführt hat, hat nun beim hochspannenden 39:37 gegen die Tampa Bay Buccaneers stolze 470 Passing Yards und fünf Touchdowns erreicht. Einer neuer NFL-Rekord für Rookies. Überhaupt steht Stroud schon bei 14 Touchdown-Pässen und nur einer einzigen Interception.

Cincinnati

Nach sehr schwachem Saisonstart mit einem damals noch angeschlagenen Joe Burrow kommen die Cincinnati Bengals immer mehr in Fahrt. Das haben im Highlight-Spiel dieses Spieltags, dem Sunday Night Game, auch die Buffalo Bills zu spüren bekommen. Mit 24:18 fertigte Cincy den Gast aus dem US-Bundesstaat New York ab und schiebt sich innerhalb der Liga immer weiter nach vorn.