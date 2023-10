Der Quarter Pack des Spieltags

Da hat es die San Francisco 49ers erstmals erwischt, während die Miami Dolphins offensiv weiterhin aufzaubern. Week 6 hat einmal mehr gezeigt, wie atemberaubend und unvorhersehbar die NFL sein kann.

Erwischt!

Die San Francisco 49ers verloren an diesem Sonntag im Zuge von NFL-Woche 6 erstmals - und zwar denkbar knapp mit 17:19 bei den Cleveland Browns. Bitter war das deshalb, weil die Kalifornier zwischenzeitlich Verletzungssorgen (Christian McCaffrey, Deebo Samuel) zu beklagen hatten - und in den finalen Sekunden die Siegchance auf der Straße liegenließen. Rookie-Kicker Jake Moody vergab aus 41 Yards.

Explodiert!

0:14 lagen die hochfavorisierten Miami Dolphins beim Duell mit den noch sieglosen Carolina Panthers hinten - ein klassischer Fehlstart also. Im Anschluss drehte die Maschinerie aus Florida aber wieder einmal gehörig auf und siegte allen voran dank der überragenden Tyreek Hill und Raheem Mostert mit 42:21. Damit hoben die Fins ihren Punkteschnitt in dieser Saison auf 37,1 pro Spiel an - unglaublich starke Werte.

Fehlerbehaftet!

Die Atlanta Falcons verloren an diesem Spieltag mit 16:24 gegen die zuletzt dreimal sieglosen Washington Commanders. Und das hatte vor allem mit dem schwachen Auftritt von Quarterback Desmond Ridder zu tun, dieser erlaubte sich schließlich gleich drei teils hanebüchene Interceptions.

Zurück!

Die Cincinnati Bengals waren bekanntlich nicht gut in diese neue Regular Season gekommen. Inzwischen befindet sich das Team um Quarterback Joe Burrow aber wieder voll im Geschäft. Durch das knappe wie durch starke Defense-Leistungen erreichte 17:13 gegen Seattle verbesserte man sich auf 3:3.