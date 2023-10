Der Quarter Pack des Spieltags

Einen Doppelpack zu den San Francisco 49ers gefällig? Week 5 in der NFL hat diesen geliefert. Außerdem: Überraschende Pittsburgh Steelers und niedergeschlagene New England Patriots.

Weiße Weste(n)

Ein hochspannender Schlagabtausch in der National Football Conference (NFC) war an diesem 5. Spieltag erwartet worden, es kam aber nicht dazu. Denn beim Vergleich zwischen den San Francisco 49ers und den Dallas Cowboys schlugen die überragenden Kalifornier mit einem deutlichen 42:10 zu. Damit stehen die weiterhin ungeschlagenen Niners bei 5:0 - wie übrigens auch die Philadelphia Eagles.

Fehlerloser Purdy

Neben dem einmal mehr erfolgreichen Star-Running-Back Christian McCaffrey und Tight End George Kittle (drei Touchdowns) lieferte auch Brock Purdy erneut für die 49ers ab. Der Quarterback hat weiterhin jedes seiner bisherigen Regular-Season-Spiele gewonnen. Jetzt wird von Teamkollegen mehr Respekt und Anerkennung für "Mr. Irrelevant" gefordert.

Nerviges Pittsburgh

Als klarer Favorit waren die Baltimore Ravens in dieser Week 5 zum AFC-North-Duell mit den Pittsburgh Steelers, deren Offensivabteilung kaum zu überzeugen weiß, gereist. Am Ende verließen sie "Steel City" als überraschender Verlierer. Warum? Weil einmal mehr die bärenstarke Steelers-Defensivabteilung zu überzeugen wusste und ein starkes Comeback nach 0:10-Rückstand auf den Weg brachte (17:10).

Trauerndes New England

0:34! Die von Trainerlegende Bill Belichick angeleiteten Patriots gingen vor heimischen Kulisse gegen die New Orleans Saints komplett baden und stellten damit Zahlen des Grauens auf. Dieses 0:34 bedeutete den zweitgrößten Shutout der eigenen Geschichte nach einem 0:52 in Miami im Jahr 1972. Zum ersten Mal seit 2000 (!) rutschte New England außerdem auf 1:4 ab - das war Belichicks erste Saison im Amt.