Der Quarter Pack des Spieltags

Week 2 ist in den Büchern der NFL - und wieder einmal war richtig was geboten. Hier kommt der Quarter Pack.

Mister Heimspiel

Die Atlanta Falcons haben nach deutlichen Rückständen an diesem Spieltag doch noch mit 25:24 gegen die Green Bay Packers gewonnen und den tollen 2:0-Saisonstart gefeiert. Damit hält auch die Serie von Quarterback Desmond Ridder weiter an. In seiner gesamten Karriere im College und der NFL steht der Spielmacher bei einer famosen Bilanz von 30:0 in Heimspielen.

Achtung "Heimspiel"

Eine Serie wurde auch in Los Angeles fortgesetzt, wo die Rams bereits zum neunten Mal am Stück ein Regular-Season-Duell mit den San Francisco 49ers verloren haben (23:30). Ebenfalls bitter aus Fan-Sicht: Das heimische SoFi Stadium war an diesem Sonntag (Ortszeit) gefüllt mit laustarken Anhängern der Niners, die die Partie damit eher zu einem Heimspiel für die Gäste gemacht hatten.

Angstgegner Tua

Die New England Patriots sind seit der Jahrtausendwende die erfolgreichste Franchise der NFL - sechs Super-Bowl-Titel gewann das Team mit Tom Brady. Doch seit Jahren ist immer mehr der Wurm drin. Durch das jetzige 17:24 gegen die Miami Dolphins stehen die von Bill Belichick trainierten Pats erstmals seit 2001 bei einem 0:2-Saisonstart und haben zudem einen neuen Angstgegner: Fins-Quarterback Tua Tagovailoa hat alle seine fünf Duelle mit New England gewonnen.

Zweimal Overtime

Bereits am Sonntag ging es in zwei hochspannenden Spielen in die Verlängerung: Beim wilden 31:37 zwischen den Detroit Lions und Seattle Seahawks hatten die Gäste das letzte Worte, während beim 27:24 zwischen Titans und Chargers die Hausherren die Oberhand behielten.