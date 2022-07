Der Profi-Plan mit Pejcinovic

Der VfL Wolfsburg steht unmittelbar vor der Verpflichtung des 17-jährigen Dzenan Pejcinovic. Der Stürmer vom FC Augsburg soll nach kicker-Informationen schon in der kommenden Woche bei den VfL-Profis mittrainieren.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Seefeld berichtet Thomas Hiete

Es sind noch letzte Details zu klären, die Unterschriften stehen noch aus, aber das, was die Augsburger Allgemeine berichtet, tritt wohl in Kürze ein: Dzenan Pejcinovic wechselt vom FC Augsburg zum VfL Wolfsburg und unterschreibt bei den Niedersachsen einen langfristigen Vertrag. Der Stürmer gehört zu den deutschen Toptalenten des Jahrgangs 2005 und macht beim VfL direkt einen großen Schritt.

Ein Konkurrent für Kruse, Nmecha und Co.

Der Plan sieht vor, dass der 1,88 Meter lange Mittelstürmer ab sofort ins Profi-Training unter Niko Kovac integriert wird und die Chance erhält, sich in den Konkurrenzkampf mit namhaften Kollegen wie Lukas Nmecha, Jonas Wind, Max Kruse oder Luca Waldschmidt zu stürzen. Für die deutsche U-17-Nationalelf lief Pejcinovic bereits 16-mal auf und schoss 17 Tore.

Pejcinovic kann in der kommenden Saison auch in der U 19 des VfL in der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz kommen, der in München geborene Angreifer kommt mit der Empfehlung von zwölf Toren in 16 Partien in der vergangenen Saison in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest für den FCA. Dort stand er noch bis 2023 unter Vertrag, entschied sich aber jetzt für den Schritt zum VfL.

