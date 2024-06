Der Professor und sein Musterschüler

Nicolas Seiwald ist aus der österreichischen Nationalmannschaft längst nicht mehr wegzudenken. In den jüngsten 17 Länderspielen stand der 23-Jährige stets über die volle Spielzeit auf dem Feld.

Aus Berlin berichtet Nikolaus Fink

Hatte die Journalistenschar vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Polen noch vergeblich versucht, Österreichs Teamchef Ralf Rangnick die Aufstellung zu entlocken, war dies vor der Partie gegen die Niederlande (Dienstag, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) niemandem mehr einen Versuch wert. Ein Mann wird sich jedenfalls keine Sorgen um seinen Stammplatz machen müssen: Nicolas Seiwald.

Der 23-Jährige ist so etwas wie der Lieblingsschüler des deutschen Fußball-Professors. Seit Rangnicks Amtsantritt im Juni 2022 stand Seiwald mit einer Ausnahme bei jedem Spiel der österreichischen Nationalmannschaft auf dem Feld. Damit ist der Leipzig-Legionär auch Rekordspieler unter Rangnick. Die Erklärung dafür mutet trivial an: "Nici hat die Art und Weise, wie wir spielen (...), in die Wiege gelegt bekommen."

Seiwald überzeugt bei der EM

Kämpft Seiwald nach seinem Wechsel von Salzburg zu Leipzig beim deutschen Bundesligisten noch um seinen Stammplatz, ist er aus der ÖFB-Elf längst nicht mehr wegzudenken. Die vergangenen 17 Länderspiele absolvierte er allesamt über die volle Distanz - das hat seit Walter Schachner, der von 1981 bis 1983 sogar 19 Begegnungen en suite über 90 Minuten bestritt, kein ÖFB-Teamspieler mehr geschafft. Auch bei der EM in Deutschland zeigte Seiwald bislang zwei starke Leistungen, die Partie gegen Polen war für Rangnick die bislang beste unter seiner Ägide.

"Das gibt mir natürlich Selbstvertrauen", hatte Seiwald - vom kicker auf das Lob des österreichischen Teamchefs angesprochen - bereits am Freitag nach dem 3:1-Sieg gegen Polen gemeint. "Ich denke, es war eine gute Leistung. Ich versuche, darauf aufzubauen und im nächsten Spiel wieder Leistung zu zeigen."

Seiwald nach Schlager-Ausfall noch mehr gefragt

Dass Seiwald bei der Endrunde eine derart wichtige Rolle zukommt, liegt auch am Ausfall eines rot-weiß-roten Leistungsträgers. "Nachdem uns Xaver Schlager (Kreuzbandriss, Anm. d. Red.) nicht zur Verfügung steht, ist seine Rolle natürlich noch wichtiger geworden. Wir haben nicht so viele Spieler, die ihre Stärken genau in diesem Bereich haben, wo er und Xaver sie haben", strich Rangnick die Bedeutung des defensiven Mittelfeldspielers für die ÖFB-Elf hervor.

Das Ende der Fahnenstange sieht Rangnick für Seiwald offenbar noch lange nicht erreicht. "Er ist ein super Junge, was die Einstellung zum Beruf angeht und einer, der sich immer verbessern und etwas dazulernen möchte. Dazu ist er für sein junges Alter auch jemand, der durch seine Spielweise und die Art, wie er auf dem Spielfeld coacht, schon Führungsqualitäten mit sich bringt." Führungsqualitäten, die auch am Dienstag gegen die Niederlande gefragt sein werden.