Der Poker um Demme: Hertha spielt auf Zeit

Er bleibt nach kicker-Informationen trotz anderslautender Meldungen Herthas Wunschspieler für die Sechs. Doch die Berliner brauchen im Poker um Neapels Diego Demme (31) einen langen Atem.

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

Herthas aktuell erste Besetzung im defensiven Mittelfeld wird in den Tagen von Zell am See in fast jeder Spielform im Training sichtbar. Marton Dardai (21) und Pascal Klemens (18) geben das Abräumer-Duo im A-Team - zwei selbstbewusst aufspielende Talente, deren Kerngebiet die Innenverteidigung ist, die sich aber für die nächsten Wochen auf der Sechs womöglich häuslich einrichten können.

Die B-Besetzung: Mesut Kesik (20) und Veit Stange (19), zwei weitere Youngster. Doch mit einer Verstärkung für den massiv ausgedünnten Mannschaftsteil könnte es noch etwas dauern. Der Poker um Wunschspieler Diego Demme zieht sich in die Länge. Allerdings: Ausgestiegen, wie ein Bericht des "Corriere dello Sport" am Freitag nahelegte, sind die Berliner nach kicker-Informationen mitnichten. Der Ex-Leipziger, der beim italienischen Meister noch bis 2024 unter Vertrag steht, bleibt Herthas Transferziel Nummer eins fürs defensive Mittelfeld.

Ein mögliches Tauschgeschäft beider Klubs - Lucas Tousart nach Neapel, Demme nach Berlin - ist zwar nicht vollends vom Tisch, aber derzeit kein konkreter Bestandteil der Verhandlungen. Neapels neuer Coach Rudi Garcia arbeitete einst bei Olympique Lyon erfolgreich mit Tousart zusammen. Aber ein bei Hertha vor Wochen hinterlegtes grundsätzliches Interesse der Italiener am französischen Mittelfeldspieler mündete bislang nicht in eine konkrete Offerte.

Beide Seiten liegen noch immer beträchtlich auseinander

Demme, dessen Klub SSC Neapel sich seit Freitag im Trainingslager in Dimaro Folgarida im Trentino auf die neue Saison vorbereitet, will dem Vernehmen nach weiterhin nach Berlin. Und auch wenn die vom "Corriere dello Sport" genannte Ablöseforderung von sechs Millionen Euro lediglich vor eineinhalb Monaten mal kurz auf den Tisch kam und in dieser Größenordnung längst nicht mehr Thema in den Verhandlungen zwischen den Klubs ist, liegen beide Seiten noch immer beträchtlich auseinander.

Der Bundesliga-Absteiger soll mit einem Angebot von unter einer halben Million Euro in Neapel abgeblitzt sein - und hat trotz des am Freitagmorgen vollzogenen Verkaufs von Stürmer Jessic Ngankam (für vier Millionen Sockelablöse zu Eintracht Frankfurt) nicht allzu viel Spielraum, weil man als Lizenzauflage der DFL in diesem Sommer beträchtliche Transfereinnahmen - nach kicker-Informationen sogar mehr als die lange Zeit kolportierten 20 Millionen Euro - generieren muss.

Neben der Sechs ist auch auf Rechtsaußen Bedarf, zudem soll nach Ngankams Abgang noch vor dem Zweitligastart (29. Juli in Düsseldorf) ein weiterer zentraler Angreifer kommen. Auch die Verpflichtung eines weiteren Linksverteidigers steht im Raum. So wird sich der Poker um Demme, der in Neapels Meistersaison nur zu sieben Teileinsätzen kam, vermutlich noch etwas hinziehen - und Marton Dardai und Pascal Klemens dürfen sich in zentraler Rolle vor der Abwehr weiter beweisen.