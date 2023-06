Der Pokaltriumph als krönendes Finale einer Erfolgs-Ära

Dem ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte ließ RB Leipzig am Samstag mit dem erneuten Gewinn des DFB-Pokals die Bestätigung folgen. Ein letztes Mal macht der scheidende Topscorer Christopher Nkunku den Unterschied. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Frankfurt prägte mit seinen geschätzt 60.000 mitgereisten Fans das Stadtbild in Berlin, Frankfurt dominierte auf den Rängen des Olympiastadions - doch auf dem Platz jubelte nach einem über weite Strecken zähen und nie spektakulären Finale (erneut) Leipzig. Der Pokalsieg im vergangenen Jahr, der erste Titel in der noch jungen Vereinshistorie, war für die Beteiligten eine Befreiung. Mit der erfolgreichen Cup-Verteidigung wurde eine Saison voller Wellen vollendet. Dem schwachen Saisonstart und der Beurlaubung von Domenico Tedesco folgten mit Marco Rose die Aufholjagd in die Champions League und nun der verdiente Pokalsieg. Es war kein furioser Auftritt der Sachsen gegen lange Zeit gleichwertige Frankfurter. Am Ende aber machte einmal mehr Christopher Nkunku den Unterschied. Der glückliche Treffer zum 1:0 und die feine Vorarbeit zum 2:0 waren das Abschiedsgeschenk des zum FC Chelsea wechselnden Stürmers.

Dieser Pokalsieg ist zugleich der krönende Schlusspunkt einer Erfolgs-Ära. In Willi Orban, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg und Yussuf Poulsen waren in Berlin immerhin noch vier Akteure am Triumph beteiligt, die ebenso wie der nicht eingesetzte Emil Forsberg und der verletzte Stammkapitän Peter Gulacsi vor sieben Jahren gemeinsam schon den Aufstieg in die Bundesliga feierten. Auch Kevin Kampl, Konrad Laimer, Amadou Haidara und Timo Werner blicken auf jeweils mindestens fünf Spielzeiten im RB-Trikot zurück.

Der Kader ist in die Jahre gekommen

Über die Jahre hat sich so ein Teamspirit entwickelt, der in ganz entscheidendem Maß dazu beigetragen hat, dass sich Leipzig als Spitzenmannschaft etabliert und zum fünften Mal in Folge für die Champions League qualifiziert hat. Allerdings täuscht das nicht darüber hinweg, dass der RB-Kader in die Jahre gekommen ist. Kampl, Forsberg, Halstenberg, Orban, Gulacsi und sein Vertreter Janis Blaswich haben die 30 inzwischen überschritten, einige von ihnen auch ihren sportlichen Zenit.

Der Umbau des Kaders und damit auch eine konsequente Verjüngung ist die große Aufgabe für Max Eberl. Die am Donnerstag erfolgte Vertragsverlängerung von Dani Olmo war der erste große Coup des vor sieben Monaten angetretenen Sport-Geschäftsführers und nach den feststehenden Abgängen von Christopher Nkunku und Konrad Laimer ein wichtiges Signal, dass man auch in der Lage ist, begehrte Leistungsträger zu halten.

Sesko und Seiwald sorgen für Verjüngung

Mit dem slowenischen Stürmer Benjamin Sesko (20) und Mittelfeld-Abräumer Nicolas Seiwald (22), gerade in Österreich zum Spieler der Saison gekürt, kommen aus Salzburg zwei Spieler, die wieder mehr dem klassischen Beuteschema von RB - jung, hochbegabt, entwicklungsfähig - entsprechen als die meisten Zugänge der vergangenen beiden Jahre. Das gilt auch für den Hoffenheimer Christoph Baumgartner (23), mit dem sich die Leipziger bereits einig sind.

Eintracht Frankfurt und seinem scheidenden Trainer Oliver Glasner blieb der krönende Saison-Abschluss versagt, nach dem Rückstand hatten die bis dahin auf Augenhöhe agierenden Hessen nur noch wenig entgegenzusetzen. Unterm Strich bleibt für die Frankfurter - gemessen an ihrer starken Hinrunde - eine enttäuschende Saison, aus der sie dank der Qualifikation für die Play-offs zur Conference League immerhin mit einem blauen Auge herauskamen.