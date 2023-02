Der Plan: Mit Schick nach Sinsheim

Bei Bayer 04 Leverkusen sehnen alle das Comeback von Mittelstürmer Patrik Schick herbei. Nach hartnäckigen Leistenproblemen des tschechischen Nationalspielers plant der Werksklub nun, dass der Torjäger am Samstag beim Spiel bei 1899 Hoffenheim erstmals nach über drei Monaten zum Leverkusener Aufgebot gehört.

Patrik Schick in der Champions League gegen den Club Brügge am Ball. IMAGO/Laci Perenyi

In dieser Woche soll der entscheidende letzte Schritt vollzogen werden. Nachdem Patrik Schick vorletzte Woche nach überstandenen Leistenproblemen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war, absolvierte er am Dienstag die ersten eineinhalb Stunden der Einheit offenbar beschwerdefrei, um dann wie die am Freitag in Augsburg fehlenden Nadiem Amiri (hatte muskuläre Probleme) und Sardar Azmoun (war krank) auf das Abschlussspiel auf engem Raum zu verzichten. Stattdessen begab sich der Angreifer, der in der Vorsaison in 27 Bundesligaeinsätzen insgesamt 24 Treffer erzielt hatte, mit Athletiktrainer Daniel Jouvin ins Innere der Bay-Arena.

Dieser Ablauf, dass sich Schick zum Abschluss der Einheiten individuell aufbauen oder pflegen lässt, war schon in der vergangenen Woche Usus und soll kein negatives Zeichen sein. Im Gegenteil: So geht man bei Bayer davon aus, dass der 27-Jährige am Samstag beim Auswärtsspiel gegen 1899 Hoffenheim zum Spieltagskader des Werksklubs gehören wird.

Schick noch keine Option für die Startelf

Damit liegt Schick, der seit Anfang November kein Spiel mehr für Bayer 04 bestreiten konnte, im Plan - zumindest was die vergangenen zwei, drei Wochen betrifft. In diesen hat der Tscheche deutliche Fortschritte gemacht, nachdem sich seine Genesung zuvor immer weiter verzögert hatte. Vergangene Woche hatte Schick einen Einsatz in Augsburg noch als zu früh eingeordnet, aber den für den anstehenden Samstag in Sinsheim in Aussicht gestellt. Es sieht danach aus, dass es so kommen wird.

Schick, dem bei den Pass- und Pressingübungen keinerlei Handicap mehr anzumerken war, wird gegen die nach einem Trainerwechsel noch weniger berechenbar gewordenen Hoffenheimer sicherlich noch nicht für die Startformation infrage kommen. Doch für einen Bankplatz und einen potenziellen Joker-Auftritt soll es am kommenden Spieltag reichen. Schicks Rückkehr ist nach dem Comeback von Jungstar Florian Wirtz nach einem Kreuzbandriss der zweite und letzte Schub für die Werkself, die ihren Zielen in der Liga weit hinterher hinkt.